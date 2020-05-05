Rusya'da 10 binden fazla yeni vaka

Koronavirüs salgınının yeni merkezi haline gelen Rusya'da günlük yeni vaka sayısı altı gündür 10 binin altına düşmüyor. Resmi makamlara göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 699 vaka daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 187 bin 859'a yükseldi. Perşembe günü açıklanan yeni vaka sayısı 11 bin 231'di. Bu, Rusya'da bir günde kaydedilen en büyük artış olmuştu. Ülkede son 24 saatte 98 kişinin daha COVID-19 nedeniyle öldüğü açıklanırken toplam can kaybı bin 723'e ulaştı.

Avustralya'dan üç aşamalı plan

Avustralya, koronavirüsle mücadele kapsamındaki üç aşamalı yol haritasını açıkladı. Söz konusu planı açıklayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Canberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yılın Temmuz ayında COVID-19'suz bir ekonomiye ulaşmak için tüm bu aşamaları başarıyla geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Avustralya'nın hayata geçirmeyi amaçladığı planın ilk aşaması; kafe, restoran, dükkân, kütüphane, yüzme havuzu ve oyun alanlarının açılmasını öngörüyor. İnsanların evlerinde en fazla beş misafir ağırlamasına, kamu alanı ve iş yerlerinde ise en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

Eyalet içinde, zorunlu olmayan sebeplerle yapılan seyahatlere de izin verilecek. Cenazelerde en fazla 30 kişiye, düğünlerde ise azami 10 davetliye izin verilecek. Tüm bu etkinliklerde insanların kontak bilgileri alınacak.

İkinci aşama, kamu ve iş yerleri için getirilen üst sınırın 10 kişiden 20 kişiye çıkarılmasını; ayrıca spor salonu, güzellik salonu, müze ve sinemaların açılmasını öngörüyor. Eyaletler arası bazı seyahatlere de izin verilecek.

Üçüncü aşamada ise 100 kişiye kadar olan kalabalıkların bir araya gelmesine izin verilirken bar, gece kulübü ve AVM'lerdeki yemek katlarının açılmasına da müsaade edilecek.

Güney Kore'deki açık gece kulüpleri yeni vaka kaynağı

Son beş gündür 10'un üzerinde yeni COVID-19 vakası tespit edilmeyen Güney Kore'de bugün 25 yeni vakanın görüldüğü açıklandı. Yetkililer, yeni vakalardan 13'ünün geçen Cumartesi başkent Seul'daki üç gece kulübüne giden bir hastayla bağlantılı olduğunu belirtti.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Gang-lip, 29 yaşındaki hastanın virüs bulaştırdığı tahmin edilen kişilerden 12'sinin, aynı gece bu mekânlara giden kişiler olduğunu açıkladı. Diğer kişinin ise bu hastanın iş arkadaşı olduğu tespit edildi.

Kim, "çok büyük ihtimalle" söz konusu gece kulüpleriyle bağlantılı yeni vakalar tespit edileceğini söyledi. Üç gece kulübüne Cumartesi günü bin 500'den fazla müşteri girdiği tahmin ediliyor.

Güney Kore'nin virüsle mücadelede şu ana kadar elde ettiği kazanımların heba edilmemesi için özen gösterilmesi gerektiğini belirten Sağlık Bakan Yardımcısı, "Sudaki bir mürekkep damlası hızla yayılır. Herkes, COVID-19 yayan bir mürekkep damlası olabilir" uyarısında bulundu.

Seul'daki bazı gece kulüpleri, gevşetilen koronavirüs önlemleri kapsamında geçen hafta kapılarını müşterilere açmıştı.

Almanya'da 147 can kaybı daha

Almanya'da salgınla mücadelede koordinasyonu yütüren Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 147 artarak 7 bin 266'ya yükseldiğini açıkladı. Ensititü, vaka sayısının bin 209 kişilik artışla 167 bin 300'e ulaştığını duyurdu.

Koca: Ev dışında mutlaka maske takın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara ev dışındayken sürekli maske takmaları için çağrıda bulundu. Koca, Twitter'dan yaptığı çağrıda, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" ifadesini kullandı.

DW,rtr,AP / CÖ,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe