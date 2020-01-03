Avustralya'daki yangınlarda milyonlarca euroluk maddi hasar

Avustralya'da etkili olan yangınların maddi zararının milyonlarca euro olduğu tahmin ediliyor. Avustralya Sigorta Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, yangından zarar görenler tarafından yaklaşık 9 bin başvuru yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, felaketin yol açtığı zararın 700 milyon Avustralya doları (435 milyon euro) civarında olduğu ve bu miktarın artabileceği tahmin ediliyor.

Avustralya hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, yangın bölgesindekiler için yaklaşık 2 milyon Avustralya doları tutarında yardım sağlanacağı belirtilmişti.

Yangınla mücadele sürüyor

Yağan yağmurlar ve hava sıcaklığının düşmesi ülkenin güney doğusunda etkili olan yangınlarla mücadeleyi kolaylaştırmasına rağmen, Cuma gününden itibaren sıcaklığın yine 40 dereceyi aşacağı ve yangın tehlikesinin artacağı tahmin ediliyor.

Yangınlarda maddi hasarın milyonlarca euro olduğu tahmin ediliyor

Yeni Güney Galler eyaletinin İtfaiye Müdürü Shane Fitzsimmons, yağan yağmurlar ve hava sıcaklığını düşmesi ile yangınla mücadele için "daha uygun" koşulların oluştuğunu söyledi. Fitzsimmons, yangınların söndürülmesi için mücadele eden 2 bin 600'den fazla kişinin, yangın tehlikesinin artmasının beklendiği Cuma gününe hazırlık yaptığını da sözlerine ekledi.

Ülkede ormanlık ve çalılık alanlarda başlayan ve yayılan yangınların aylarca sürmesinden endişe ediliyor. Yeni Güney Galler ile Victoria eyaletlerinde ilerleyen yangınların birleşek büyük bir yangın oluşturmasından da kaygı duyuluyor.

Eylül ayında başlayan yangınlar can ve mal kaybına yol açıyor. Yangınlar sonucu en az 25 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 10 milyon hektar alan yandı, 2 bin kadar ev kül oldu. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi evsiz kalırken, halen birçok bölgede elektrik dağıtımında, iletişimde ve bazı bölgelerde de içme suyu sağlanmasında sıkıntı yaşanıyor. Yangın sonucu 500 milyon kadar hayvanın da telef olduğu tahmin ediliyor.

500 milyon kadar hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor

Erişim sağlanamayan sahil kenti Mallacoota'da hâlâ yüzlerce kişi gemilerle kurtarılmayı bekliyor. Victoria eyaletindeki kentte yangınlardan kaçan yaklaşık 4 bin kişi geçen hafta sahile sığınmıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump yangından dolayı duyduğunu dile getirerek, yangınla mücadelede desteğe hazır olduklarını bildirdi.

AFP,dpa,Reuters/JD,TY

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