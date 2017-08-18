Avustralya'daki konsolosluklarda şüpheli paket alarmı

Avustralya'da başkent Canberra ve Melbourne kentindeki bazı konsolosluklara şüpheli paketler gönderildi. İngiltere, ABD, Almanya, İspanya, Güney Kore, Yeni Zelanda, İsviçre, Fransa, Pakistan ve Hindistan'a ait diplomatik temsilcilikler şüpheli paket alarmı üzerine boşaltıldı.

Kısa bir yazılı açıklama yapan Avustralya polisi paketlerin incelendiğini bildirdi. Konsolosluk binalarına acil durum ekipleri gönderildi. Şüpheli paketler nedeniyle şu ana kadar kimseye zarar gelmediği kaydedildi.

Yeni Zelanda konsolosluğunda çalışan bir personelin verdiği bilgiye göre, gönderilen şüpheli zarfın içerisinden ipliksi bir madde çıktı.

ABD konsolosluğu sözcüsü yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan şüpheli pakete standart prosedürler doğrultusunda yaklaştıklarını ve polisle işbirliği içinde olduklarını söyledi. İngiltere konsolosluğundan yapılan açıklamada da personelin güvende olduğunu belirtildi.

Ulusal medyada yer alan görüntülere göre Melbourne'deki ABD ve Hindistan temsilciliklerinde itfaiye ekipleri inceleme yapıyor.

Pazartesi günü de Siyney'deki Arjantin konsolosluğu bir zarfın içerisinden çıkan toz nedeniyle boşaltılmıştı.

AP,rtr,AFP/GY,BÖ

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