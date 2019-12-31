 Avustralya′da alevler Sydney′e dayandı | DÜNYA | DW | 04.01.2020

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DÜNYA

Avustralya'da alevler Sydney'e dayandı

Üç eyaleti etkisi altına alan alevlerin Sydney'in dış mahallelerine ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Toplam 23 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle askerler göreve çağırıldı.

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Avustralya'da haftalardır etkili olan yangın felaketinin büyük yerleşim alanları için tehdit oluşturmaya başladığı açıklandı. Ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan alevler nedeniyle üç eyalette, 100 binden fazla kişiden evlerini terk etmesi istendi. New South Wales'in itfaiye ekibinden Rob Rogers kontrol altına alınamayan alevlerin Sydney'in banliyö alanlarına ulaşabileceği uyarısında bulundu.

New South Wales bölgesi, 130'dan fazla yangınla boğuşuyor. Bu yangınlardan yaklaşık yarısının kontrol altına alınamaz durumda olduğu belirtiliyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Alevlerle mücadele için asker devrede

Başbakan Soctt Morrison 3 bin kişilik ordu gücünün alevlerle mücadele için göreve çağırıldığını açıkladı. Askerlerin tahliye, yardım taşıma ve yangından etkilenen yolların açılmasını sağlama gibi görevleri üstleneceği belirtildi. Askeri helikopter ve uçakların da lojistik destek ve tahliye görevlerinde kullanılacağı bildirildi. Yangın felaketi nedeniyle Avustralya'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Alevler doğal yaşamı tehdit ediyor

Alevler doğal yaşamı tehdit ediyor

Ölü sayısı 23'e ulaştı

Güneydoğu Avustralya'daki yangınlar sonucu toplam en az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kanguru ve koalalara ev sahipliği yapan bölgenin de aralarında olduğu yangın alanlarında alevlerin önüne geçmenin şu noktada mümkün olmadığı belirtiliyor. Yerel yetkililer, 40 dereceyi aşan sıcaklıkların tetiklediği yangınların bir süre daha etkisini sürdürmesini bekliyor. 20 Aralık'ta başlayan yangınlar sonucu bin kilometre kareden fazla alanın kül olduğu tahmin ediliyor.

AP,AFP,dpa,rtr/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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