Avustralya'da üç gözlü yılan keşfedildi

Avustralya'da doğal park çalışanları üç gözlü piton yılanı keşfetti. 1960'lı yılların sonundan itibaren efsane olan ve birçok dizi ve filme imza atan İngiliz komedi grubuna atıfla Monty Python ismi verilen yılanın tüm çabalara rağmen geçen hafta hayatını kaybettiği açıklandı.

Avustralya Kuzey Bölgesi Parkları ve Vahşi Yaşam Departmanı Sözcüsü, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki yılanın kafatasında üç gözünün olduğunu ve alnında yer alan üçüncü gözün görme yetisine sahip olduğunu belirtti.

Yetkili, "Kafa röntgeninde, iki yılan kafasının birleşerek oluşmadığı, onun yerine tek kafatasında üçüncü bir göz yuvasının yer aldığı ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

Park görevlisi üçüncü gözün büyük ihtimalle doğal olarak oluştuğunu ve bu tip anomalilere sürüngenlerde sıklıkla rastlandığını kaydetti. Uzmanlar söz konusu kafatası gelişiminin henüz embriyo aşamasında oluştuğunu tahmin ediyor.

"Kuru havalar geliyor"

Keşfedilen yılanın fotoğraflarını Facebook sayfasından paylaşan Avustralya Kuzey Bölgesi Parkları ve Vahşi Yaşam Departmanı, fotoğraf altı olarak popüler televizyon serisi Taht Oyunları'ndaki "Kış Geliyor" sözlerine atıfla "Üç gözlü yılan uyarıyor: Kuru Havalar geliyor!" ifadesini kullandı.

Söz konusu Facebook paylaşımı şu ana kadar 10 bin beğeni, 9 binden fazla yorum ve 14 bin civarı paylaşım aldı.

DW,dpa/ÇÖ,SSB

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