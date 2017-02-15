Avustralya ve Çin iklim politikasında değişikliği reddetti

BM'ye bağlı Hükümetlerarası İklim Paneli'nin (IPCC) iklim değişikliğinin ana sorumlusunun "insan faaliyetleri" olduğunu ve atmosfere zararlı karbon gazı emisyonunda başı çeken ülkelerin çabalarının yetersiz olduğunu ortaya koymasının ardından gözler karbon emisyonunda önde gelen ABD, Çin ve Avustralya gibi ülkelere çevirildi. Çin ve Avustralya'dan iklimin korunması için yeni önlemler alınmayacağına dair açıklamalar gelirken, ABD Başkanı Joe Biden ise raporun adını vermeden Twitter hesabından bir açıklama yapmakla yetindi.

Avustralya hükümeti, karbon emisyonlarının azaltılması için daha iddialı hedefler konulması taleplerini geri çevirdi. Avustralya'nın muhafazakar başbakanı Scott Morrison, Avustralya'nın iklimin korunmasına halihazırda yeterince katkı sağladığını belirterek, hükümetinin 2050'ye kadar "karbon-nötr" olma hedefi koymayacağını açıkladı. Morrison, "Avustralyalılar adına planı olmayan hedefler için açık çek imzalamayacağım" dedi. Avustralya hükümeti, en yakın zamanda ülkenin "karbon-nötr" olmasını hedeflediklerini açıklamış ancak bu konuda yasal yükümlülükler belirmeye sıcak yaklaşmamıştı. Avustralya kişi başına ortalama karbon salımının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almasının yanı sıra dünyanın en önemli kömür ihracatçılarından da biri.

Avustralya'da iklim koruma için düzenlenen protesto eylemi (Foto: Arşiv)

Çin siyasetinden vazgeçmiyor

Çin yönetimi ise iklimin korunması konusunda yeni ve daha etkin önlemler alınacağına dair bir mesaj vermedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası kamuoyu Çin'in iklim koruma önlemlerine tam anlamıyla güven duymalı" ifadeleri yer aldı. Dünyanın en büyük kirletici ülkesi olan Çin'de hükümet önce 2030'a kadar karbon salımını azaltma, 2060'a kadar ise "karbon-nötr" olma hedefini belirlemişti. Ancak Çin hükümeti, ekonomik büyümeyi güvence altına almak için son dönemde onlarca yeni termik santralin açılmasına da önayak oldu.

Biden: İşaretler açık

ABD Başkanı Joe Biden ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşaretler açık. Bilim inkar edilemez. Ve eylemsizliğin maliyeti artmaya devam ediyor" dedi.

Biden, başkan seçilmesinden sonra emisyonları 2030 yılına kadar 2005 seviyelerine göre yüzde 52'ye kadar azaltmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

İklim raporu: Küresel ısınmayı durdurmak mümkün değil

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) iklim değişikliğine ilişkin yeni değerlendirme raporunu dün açıklamıştı. Rapora göre, küresel ısınmanın "korkunç sonuçları" giderek daha belirgin hale gelirken iklimin korunması için gösteriler çabalar ise yetersiz kalıyor. Küresel ısınmanın, 2018'de öngörülenden on yıl önce, 2030'a kadar 1,5 derece artacağının belirtildiği raporda, iklim değişikliğinin insan ürünü olduğu vurgusu yapılıyor.

IPCC'nin raporuna göre, atmosfere zararlı karbondioksit gazı emisyonunun radikal biçimde azaltılması durumunda dahi, sıcaklıkların sanayileşme öncesi döneme göre 1,5 derece artmasını engellemek artık mümkün değil. Ancak raporda, önlem alınmaması halinde küresel ısınmanın yüzyılın sonuna kadar 2 derece ve üzerinde seyredeceği tahmininde bulunuluyor.

IPCC nedir?

1988 yılında BM'ye bağlı Çevre Örgütü (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından kurulan IPCC'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 200 üyesi bulunuyor. IPCC, iklim değişikliğinin insan ve doğa üzerindeki etkilerini inceleyerek, iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında siyasetçilere yol gösterici olabilecek raporlar hazırlıyor.

dpa,AFP/BÖ,JD

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