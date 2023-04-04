Avustralya TikTok'u hükümete ait cihazlarda yasakladı

Avustralya, Çin merkezli sosyal medya platformu TikToK'un ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümete ait cihazlarda kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Kuruluşlar, uygulamanın yüklenmesini veya sürekli olarak kullanılmasını gerektiren meşru bir iş nedeni olmadıkça, TikTok uygulamasının hükümete ait cihazlara yüklenmesini engellemeli ve mevcut örneklerini kaldırmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Çin'den karara tepki: Şeffaf iş ortamı talebi

Avustralya'nın yasak kararı sonrasında Çin'den kararla ilgili tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yasağı kınadıklarını söyledi. Sözcü aynı zamanda Avustralya'ya "Çinli şirketlere adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlama" konusunda çağrıda bulundu.

Avustralya Stratejik Politikalar Enstitüsü'nden Fergus Ryan, konuya ilişkin, “TikTok kullanıcılarının verilerinin Çin'de erişilebilir olduğu yıllardır biliniyordu. Bu nedenle, uygulamanın hükümete ait cihazlarda yasaklanması ihtiyatlı bir karar“ ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kararın mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe gireceğini vurguladı. Kanada hükümeti ABD'yi takiben 28 Şubat’ta TikTok’u güvenlik açığı riski yarattığı için devlete ait mobil cihazlarda yasakladığını duyurmuştu. TikTok’u yasaklayan diğer ülkelerarasında Yeni Zelanda, Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Hollanda, Norveç ve İngiltere bulunuyor.

AFP, DW / AI, DÇÜ

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