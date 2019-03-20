Avustralya: Erdoğan'ın görüşlerindeki yumuşama memnuniyet verici

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington Post gazetesine yazdığı makalede, Yeni Zelanda saldırısının ardından dile getirdiği görüşlerinde "yumuşama" görmekten memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Morrison, "Meseleyle ilgili ilerleme sağlandı ve Cumhurbaşkanının görüşlerinde yumuşama görüyoruz" diye konuştu. Yapıcı davranmaktan yana olduklarını belirten Morrison, "Avustralya ve Türkiye'nin, iki ülkenin insanlarının nesiller boyunca gelişmiş çok büyük bir ilişkisi var" diye konuştu.

Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği saldırıda 50 kişiyi öldüren Avustralyalı saldırganın yazdığı manifestoda geçen Türkiye'ye yönelik ifadelerine atıfla, "Dedeleriniz geldi tabutla geri gönderdik" açıklamasında bulunmuştu.

Avustralya Başbakanı Morrison, 1915 Çanakkale Savaşı'nı kasteden Erdoğan'ın bu sözlerini "rencide edici" olarak tanımlamıştı. Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u makamına çağıran Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda "tüm seçenekleri" değerlendirdiklerini Ankara'ya bildirilmesini istemişti.

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Yeni Zelanda'dan Ankara'ya ziyaret

Morrison'ın açıklamaları Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters'ın Ankara ziyaretinin hemen öncesine rastlıyor.

Yeni Zelanda hükümeti, Erdoğan'ın saldırıyla ilgli olarak "Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa biz bunun da hesabını sormasını biliriz" sözlerine açıklık getirmesini istemiş Peters'ın bu konuyu gündeme getirmek üzere Türkiye'ye gideceğini açıklamıştı.

Chistchurch kentindeki saldırının görüntülerini mitinglerinde sansürsüz olarak yayınlayan Erdoğan, seçmenlerine bunun Türkiye'ye ve İslam'a yönelik bir saldırı olduğu mesajını vermişti.

Erdoğan'ın makalesi

Erdoğan Washington Post'ta kaleme aldığı makalesinde Christchurch saldırganının "Hristiyanlık inancını tahrif ederek sapkın görüşlerini meşrulaştırmaya çalıştığını" yazmıştı. Erdoğan, "Saldırıları Hristiyan öğretisine, ahlakına veya prensiplerine bağlamaya yönelik her türlü gayreti kategorik olarak reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avustralya hükümetinin tepkisinin ardından Çarşamba günü yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerinin bağlamından çıkarıldığını savunmuştu. Altun, Erdoğan'ın saldırganın yayınladığı manifestoyu hedef aldığını belirtmişti.

AP,AFP/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe