 Avustralya Başbakanı′ndan iklim politikasını değiştirme sinyali | DÜNYA | DW | 12.01.2020

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DÜNYA

Avustralya Başbakanı'ndan iklim politikasını değiştirme sinyali

Avustralya’da 10 haftadır süren yangınlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Başbakan Scott Morrison iklim politikasını değiştireceğinin sinyalini verdi. Morrison sera gazı emisyonlarını düşüreceklerini söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison

Avustralya Başbakanı Scott Morrison

Avustralya’da 10 haftadır süren yangınlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Başbakan Scott Morrison ABC televizyon kanalına özeleştiri niteliğinde açıklamalar yaptı. İklim değişikliğinin yaz mevsiminin daha uzun, daha sıcak ve daha kurak geçmesine neden olduğunu gördüğünü söyleyen Morrison hükümetinin iklim politikalarını değiştireceğinin sinyalini verdi.

Muhafazakar siyasetçi "Sera gazı emisyonlarını azaltacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve daha iyi olmaya çalışacağız" diye konuştu. Morrison "Bunu Avustralya’nın geniş ulusal ekonomik çıkarlarıyla sosyal çıkarı gözeten dengeli bir siyaset ile yapmak istiyorum" dedi.

Küresel iklim değişikliğinin faktörlerinden biri olan kömür endüstrisini savunan Morrison krizle baş etme konusunda yetersiz kaldığı için eleştiriliyor. Yangınlar sürerken başbakanın ailesiyle Hawaii’ye tatile gitmesi kamuoyunda tepki çekmişti. Morrison ABC'ye verdiği mülakatta tatile gitmekle hata yaptığını kabul ederek krize daha farklı yaklaşması gerektiğini söyledi.

Avustralya'da geçen ekim ayında başlayan yangınlarda 10 milyon 300 bin hektardan büyük (yaklaşık Güney Kore büyüklüğünde) bir arazinin küle döndüğü belirtiliyor. Pazar günü itibarı ile Yeni Güney Galler Eyaleti'nde 111 yangının sürmekte olduğu, bunlardan 40'ının henüz kontrol altına alınmadığı kaydediliyor.

Australien Waldbrände | Feuerwehr

Şimdiye kadar en az 28 kişinin ölümüne neden olan çalı yangınlarının son kurbanlarından biri 40 yıllık deneyimli itfaiyeci Chris Hardman oldu. Hardman Omeo kenti yakınlarında cumartesi günü bir ağacın devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti. Pazar günü de Kanguru Adası'nda çoğu koyun olmak üzere 32 bin çiftlik hayvanının telef olduğu bilgisi geldi. Avustralya'daki yangınlarda toplamda yaklaşık 2 bin evin zarar gördüğü, en az 1 milyar hayvanın da öldüğü tahmin ediliyor.

Reuters,dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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