Avukatların yargılandığı davada karar açıklandı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi 20 avukatın "terör örgütü yöneticiliği" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine üçüncü gününde devam edildi. İstanbul 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Kampüsü'nde yapılan duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre heyet 6 sanığı "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum ederken 10 sanığa da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan çeşitli hapis cezası verdi. Avukat Selçuk Kozağaçlı'ya 11 yıl 3 ay, Barkın Timtik’e 18 yıl 9 ay, Özgür Yılmaz ve Ebru Timtik’e 13 yıl 6 ay, Behiç Aşçı ve Şükriye Erden’e ise 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme firari iki sanığın dosyasını da ayırdı. Davayı izleyen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kararın açıklanması sonrasında şu paylaşımda bulundu:

2017’nin Eylül ayında tutuklanan ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatlar bir yıl sonra hakim karşısına çıktıkları ilk duruşmada tahliye edilmiş ancak serbest bırakılmalarının hemen sonrasında savcının yaptığı itiraz üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.

DW / HT, BW

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