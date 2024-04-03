Avukatların Van açıklamasına polis müdahalesi

Van'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak mazbatası verilmeyen Abdullah Zeydan'la ilgili, İstanbul Adliyesi'nin önünde açıklama yapmak isteyen avukatlar Kağıthane Kaymakamlığı'nın kararıyla engellendi.

Adliye önünde basın açıklaması yapmaya hazırlanan avukatlara Kağıthane Kaymakamlığı'ndan gelen yasak kararı bildirildi. Polis bu yasağı gerekçe göstererek avukatların açıklamasını engellemeye çalıştı.

14 avukat gözaltına alındı

Daha sonra adliye girişinde açıklama yapmak isteyen avukatlar burada da polis müdahalesiyle karşılaştı. Adliyeye girişlerin kapatılması üzerine kapıları zorlayarak içeri giren avukatlara çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Müdahalelerin ardından, aralarında Kemal Aytaç'ın da bulunduğu 14 avukat gözaltına alındı.

Engelleme sırasında yaşanan arbedede bir avukat fenalaştı. Fenalaşan avukat ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Avukatların sosyal medyada yaydığı çağrı metninde şu ifadeler yer alıyordu:

"31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde, Büyükşehir Belediyesi dahil Van'daki toplam 14 belediyenin tümünü DEM Parti adayları kazanmıştır. Ancak bugün halkın iradesine darbe vurularak Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olan Abdullah Zeydan'a verilmesi gereken mazbata, seçimde büyük bir yenilgiyle ikinci olan AKP adayına verilmiş, yargı kurumları da bizahiti bu hukuksuzluğun içinde yer almıştır. Van halkının iradesini hiçe sayan bu hukuksuzluk girişimine karşı; demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü hukuk kurumları olarak bu hukuksuzluğa itirazlarımızı dile getirmek ve siyasal iktidarı ve yargı organlarını halkın iradesine saygı duymaya davet etmek üzere yarın Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapacağız. Tüm meslektaşlarımızı ve demokratik kamuoyunu açıklamaya bekliyoruz"

DW,ANKA / EÇ,ET

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