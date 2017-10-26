Avukat Ok: AYM kararından sonra bu dava çökmüştür

Die Welt gazetesi Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel ve insan hakları savunucusu Peter Steudtner’ın Türkiye’de görülen davalarına Salı günü devam edilecek.

Yücel, İstanbul Adliyesi’nde TSİ 10:50’de başlayacak duruşmada bulunmayacak. Yücel'in avukatı Veysel Ok, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi kararından sonra bu dava çökmüştür. AYM kararı aslında bir beraat hükmü" diye konuştu. Yücel’in avukatı, Salı günü görülecek duruşmada savcının mütalaa verebileceğini ifade etti. Ok, "Savcının AYM kararını dikkate alarak beraat talep etmesi gerekir" dedi.

Anayasa Mahkemesi, Haziran ayı sonunda Yücel’in hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Türkiye ve Almanya arasında gerektiğinde sanıkların sorgusunun bulundukları ülkede yapılmasına olanak tanıyan düzenleme çerçevesinde Yücel’in hakkındaki suçlamalara ilişkin ifadesi Almanya’da dinlenmişti. Yücel, 10 Mayıs 2019’da savunma metnini Berlin-Tiergarten Mahkemesi’ne Türkçe olarak sunmuştu.

Steudtner davasında erteleme bekleniyor

Kamuoyunda "Büyükada Davası" olarak bilinen dava kapsamında tutuklanan ve geçen Ekim ayında serbest kalan Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in davası da Çağlayan Adliyesi’nde TSİ 09:30’da başlayacak.

Steudtner ve Gharavi

Steudtner’in avukatı Murat Boduroğlu, Alman Haber Ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, "Savcının değişmesi nedeniyle duruşmanın ertelenmesini beklediklerini" söyledi.

Büyükada Davası kapsamında Steudtner’le birlikte İsveç vatandaşı insan hakları aktivisti ve eğitimci Ali Gharavi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç ve dokuz insan hakları savunucusu daha yargılanıyor. "Terör örgütü üyeliğiyle" suçlanan sanıkların 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

DW,dpa/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe