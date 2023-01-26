Avukat Barkın: Emre Olur yeniden tutuklandı

Kamuoyunda organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve dün hakkında tahliye kararı verilen Emre Olur'un yeniden tutuklandığı bildirildi. Avukat Ersan Barkın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "E. Olur tutukluluğunun hukuki izahını yapamam ama gelişmeyi paylaşayım: Duruşma savcısı tahliye istedi. Mahkeme tahliyeye karar verdi. Başsavcı vekili itiraz etti. Mahkeme itirazı reddetti. Başsavcı vekili, üst numaralı Ağır C.M’ye itiraz etti. Kabul edildi. E. Olur tutuklu" ifadesini kullandı.

Emre Olur Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildikten sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanmış ve dün görülen duruşmada tahliye edilmişti.

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Emre Olur'un tahliye edildiğini Twitter hesabından şu sözlerle açıklamıştı:

"Emre Olur tahliye oldu. Ayrıca Mahkeme, Emre Olur dosyasının Sedat Peker ana davası ile birleştirilmesine, yargılamanın ana dava üzerinden devam etmesine ve gizli tanığın beyanlarının dosyadaki hükme esas alınamayacağına ara kararda yer verdi."

Emre Olur kim?

26 yaşındaki Emre Olur, Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınması öncesinde Flash TV, Beyaz TV gibi televizyon kanallarında yayınlanan programlarda "sosyal medya uzmanı" sıfatıyla yorumlar yapıyordu. Peker'in yurt dışına çıkmasının ardından Olur da Türkiye'yi terk etmişti. Olur, 23 Mayıs 2021'den bu yana Türkiye'ye gelmiyordu.

Peker'in ifşalarından önce, iktidarla arasında mesafe yokken Olur da iktidara muhalefet eden kişilere yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu. Olur, aralarında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u eleştiren Athena grubunun solisti Gökhan ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'ın bulunduğu isimlere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapmıştı.

DW / HT,SSB