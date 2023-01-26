  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Türkei | Emre Olur
Fotoğraf: DHA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Avukat Barkın: Emre Olur yeniden tutuklandı

3 saat önce

Avukat Ersan Barkın dün hakkında tahliye kararı verilen, Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur’un yeniden tutuklandığını duyurdu.

https://p.dw.com/p/4Mi4Q

Kamuoyunda organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve dün hakkında tahliye kararı verilen Emre Olur'un yeniden tutuklandığı bildirildi. Avukat Ersan Barkın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "E. Olur tutukluluğunun hukuki izahını yapamam ama gelişmeyi paylaşayım: Duruşma savcısı tahliye istedi. Mahkeme tahliyeye karar verdi.  Başsavcı vekili itiraz etti. Mahkeme itirazı reddetti. Başsavcı vekili, üst numaralı Ağır C.M’ye itiraz etti. Kabul edildi. E. Olur tutuklu" ifadesini kullandı. 

Emre Olur Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildikten sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanmış ve dün görülen duruşmada tahliye edilmişti.

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Emre Olur'un tahliye edildiğini Twitter hesabından şu sözlerle açıklamıştı:

"Emre Olur tahliye oldu. Ayrıca Mahkeme, Emre Olur dosyasının Sedat Peker ana davası ile birleştirilmesine, yargılamanın ana dava üzerinden devam etmesine ve gizli tanığın beyanlarının dosyadaki hükme esas alınamayacağına ara kararda yer verdi."

Emre Olur kim?

26 yaşındaki Emre Olur, Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınması öncesinde Flash TVBeyaz TV gibi televizyon kanallarında yayınlanan programlarda "sosyal medya uzmanı" sıfatıyla yorumlar yapıyordu. Peker'in yurt dışına çıkmasının ardından Olur da Türkiye'yi terk etmişti. Olur, 23 Mayıs 2021'den bu yana Türkiye'ye gelmiyordu.

Peker'in ifşalarından önce, iktidarla arasında mesafe yokken Olur da iktidara muhalefet eden kişilere yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu. Olur, aralarında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u eleştiren Athena grubunun solisti Gökhan ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'ın bulunduğu isimlere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapmıştı.

DW / HT,SSB

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Sedat Peker

Emre Olur savcısının Sedat Peker geçmişi

Emre Olur savcısının Sedat Peker geçmişi

Emre Olur'u sorgulayarak tutuklatan savcı Alim Yaşar'ın, Sedat Peker'in "silahlanın" çağrısına 2019'da takipsizlik kararı verdiği anlaşıldı.
Hukuk ve Adalet22 Eylül 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Strassburg Europäscher Gerichtshof EGMR

Türkiye AİHM'de "bir" numara

Hukuk ve Adalet2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sağlık çalışanlarına şiddet bir Ortadoğu sorunu mu?

Sağlık çalışanlarına şiddet bir Ortadoğu sorunu mu?

Sağlık34 dakika önce
Şanghay'da Volkswagen satış mağazası

Alman ekonomisi Çin'e ne kadar bağımlı?

Alman ekonomisi Çin'e ne kadar bağımlı?

Ekonomi25 Ocak 2023
Flagge der NATO sowie von Schweden und Finnland

NATO genişlemesine onay seçimden sonraya mı kaldı?

NATO genişlemesine onay seçimden sonraya mı kaldı?

Politika25 Ocak 2023
Türkei - Treffen der Oppositionsparteien in Ankara

Altılı masa 11'inci buluşmada ne konuşacak?

Altılı masa 11'inci buluşmada ne konuşacak?

Politika25 Ocak 2023
Humanoider Roboter | Künstliche Intelligenz in der Justiz

Yapay zeka: Robotlar şef olursa…

Yapay zeka: Robotlar şef olursa…

Teknoloji24 Ocak 2023
Ankara'da Yargıtay binası

Yargıtay'daki YSK üyeliği seçimleri kilitlendi

Yargıtay'daki YSK üyeliği seçimleri kilitlendi

Hukuk devleti ilkesi24 Ocak 2023
Ana sayfaya dön