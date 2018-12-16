Avukat Başay Yıldız'a "NSU 2.0" imzalı bir tehdit daha

Almanya'da yaklaşık beş ay önce "NSU 2.0" imzalı bir tehdit mektubu alan avukat Seda Başay Yıldız'ın, yine aynı imza ile ikinci kez tehdit edildiği bildirildi. Süddeutsche Zeitung (SZ) gazetesinin haberine göre bu yeni tehdit mektubunda Başay Yıldız’ın babası, annesi, eşi ve kızıyla ilgili bilgiler de yer alıyor. Seda Başay Yıldız, gazeteye yaptığı açıklamada böylesi bilgilerin sosyal medyadan ele geçirilemeyeceğini ifade etti. Sözkonusu bilgilerin yine emniyet içindeki bilgisayar sisteminden alındığı tahmin ediliyor.

Başay Yıldız‘a gelen ilk mektupta "Türk domuzu" denerek hakaret edilmiş ve kızının "doğranacağı" tehdidinde bulunulmuştu. Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davada müdahil avukatlardan biri olan Seda Başay Yıldız, farklı davalarda da daha önce terör zanlıları Haykel S. ve Sami A.‘yi da mahkemede savunmuştu.

Ağustos ayında gelen ilk tehdit mektubunu inceleyen yetkililer, Başay Yıldız’a ait kişisel bilgilerin Frankfurt emniyetinden çıkarıldığını tespit etmişlerdi. Emniyette görev yapan 5 polis hakkında zanlı sıfatı ile, Aralık ayından bu yana halkı galeyana getirme ve anayasaya aykırı semboller kullanma suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.

"Polis arkadaşlarımıza ne yaptığının galiba farkında değilsin“

SZ haberinde yeni tehdit mektubunun, görevden uzaklaştırılan bu polislerle ilgili olduğu ve mektupta Seda Basay Yıldız’a yönelik olarak, "Sen ölü beyinli pis döner, polis arkadaşlarımıza ne yaptığının galiba farkında değilsin" ifadesinin kullanıldığı belirtildi. Ayrıca ilk mektupta olduğu gibi bunda da yine Başay Yıldız’ın küçük kızının tehdit edildiği bilgisi verildi. Hessen Eyalet Emniyet Teşkilatı ve Frankfurt Savcılığı konuyla ilgili yürütülen soruşturmanın sıhhati açısından ikinci tehdit mektubuna dair detaylı bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

epd, AFP / ET, GA

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