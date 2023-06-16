Avrupa'ya sığınmacı geçişlerinde "Orta Akdeniz" alarmı

Frontex verilerine göre AB'ye sığınmacı geçişlerinde Orta Akdeniz en önemli rota haline geldi. Buradan gelenlerin sayısı ikiye katlanırken Türkiye'nin de dahil olduğu Batı Balkanlar rotasından geçişler azaldı.

AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex), sığınmacı geçişlerinin ikiye katlandığı Orta Akdeniz bölgesinin en önemli rota haline geldiğini, Türkiye dahil diğer bölgelerden geçişlerde ise azalma kaydedildiğini bildirdi.

2023 yılındaki sığınmacı hareketlerine dair verileri açıklayan Frontex, bu yılın ilk beş ayında Orta Akdeniz üzerinden AB ülkelerine geçiş yapan sığınmacı sayısının geçen yıla göre yüzde 160'lık artışla 53 bine yükseldiğini belirtti. Frontex, bunun 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunu ve AB'ye toplam yasa dışı girişlerin yarısından fazlasına denk geldiğini bildirdi. Ocak ayından Mayıs sonuna kadar geçen sürede AB'ye toplam yasa dışı girişlerin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 102 bine yükseldiği kaydedildi. Orta Akdeniz rotası üzerinden gelen sığınmacıların önemli bölümünü Fildişi Sahilleri, Mısır ve Gine vatandaşları oluşturdu.

Fotoğraf: John Liakos/AP Photo/picture alliance

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Orta Akdeniz, aynı zamanda dünyanın en tehlikeli göç rotaları arasında yer aldı. Bu yıl Akdeniz üzerinde bin 300 kişinin yaşamını yitirdiği ya da kaybolduğu bildirildi.

Batı Balkanlar rotasında yüzde 25'lik azalma

Frontex verilerine göre AB'ye yasa dışı geçişlerde ikinci önemli rota, Batı Balkanlar oldu. Bu yolla AB ülkelerine geçiş yapanların sayısı geçen yıla göre yüzde 25 azalarak 30 bin 700'e geriledi. Batı Balkanlar rotasını ağırlıklı olarak Suriye, Afganistan ve Türkiye'den gelenler kullandı.

Batı Akdeniz rotasından gelen sığınmacıların sayısında yüzde 6'lık, Batı Afrika rotasından geçişlerde de yüzde 47'lik azalma kaydedildi. Batı Afrika'dan gelenlerin sayısındaki düşüşte uzun süren kötü hava koşullarının etkili olduğunu kaydeden Frontex, önümüzdeki aylarda insan kaçakçılarının faaliyetlerinde yeniden canlanma beklediklerini bildirdi.

AFP,epd/BK,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?