  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Avrupa ülkelerine sığınma başvurularının sayısı 2016 yılından bu yana en yüksek seviyede
Avrupa ülkelerine sığınma başvurularının sayısı 2016 yılından bu yana en yüksek seviyedeFotoğraf: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance
GöçAvrupa

Avrupa'ya iltica: Türkiye'den gelenler üçüncü sırada

14 dakika önce

Avrupa Birliği İltica Ajansı verilerine göre, 2022 yılında AB ülkeleri ile Norveç ve İsviçre'ye toplam 966 bin sığınma başvurusu yapıldı. Türkiye'den gelenler 55 bin başvuru ile üçüncü sırada yer aldı.

https://p.dw.com/p/4Np8O

Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA) verilerine göre, 27 AB üyesi ile Norveç ve İsviçre'ye geçen yıl yapılan sığınma başvuruları 2021'e kıyasla yüzde 50'den fazla artış göstererek, 966 bin olarak kaydedildi.

EUAA tarafından bugün yayımlanan analizde, bunun 2016 yılından beri kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. 2016 yılında bu ülkelere yapılan iltica başvuru sayısı 1,2 milyon olarak tespit edilmişti.

Malta merkezli kuruluş, koronavirüs pandemisinin ardından kısıtlamaların kalkmasının sayının artmasına neden olarak gösterdi. EUAA, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmaların ve gıdaya erişimde yaşanan sıkıntıların insanların yaşadığı yeri terk etmesinde etkili olduğunu belirtti. EUAA'nın analizinde ayrıca AB içindeki hareketliliğin ve vize istenmeyen ülke vatandaşlarının yasal yollarla gelerek sığınma başvurusunda bulunmasının sayının artmasına etki ettiği kaydedildi.

Ukrayna'dan gelenlere geçici koruma statüsü verildi
Ukrayna'dan gelenlere geçici koruma statüsü verildiFotoğraf: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Bu sayılara Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa ülkelerine giden yaklaşık 4 milyon Ukraynalı dahil edilmedi. Ukraynalılara, özel koruma statüsü verildiği için ayrıca sığınma başvurusunda bulunmalarına gerek kalmadı.

İlk üç sırada Suriye, Afganistan, Türkiye vatandaşları var

AB ülkeleri ile Norveç ve İsviçre'ye iltica başvurusunda bulunanlar arasında ilk sırayı 132 bin ile Suriyeliler aldı. Bunu 129 bin başvuru ile Afganlar izledi.

Türkiye'den gelenler ise 55 bin başvuru ile üçüncü sırada yer aldı. Analizde, Türkiye'den yapılan başvuruların sayısının 2021'e kıyasla iki kat arttığı ifade edildi.

Türkiye'yi 51 bin başvuru ile Venezuela vatandaşları ve 43 bin başvuru ile Kolombiya vatandaşları izledi. EUAA, bu iki ülkeden yapılan başvuruların 2021'e kıyasla üç kat arttığına dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra 34 bin Bangladeş, 29 bin Gürcistan, 26 bin Hindistan, 22 bin Fas, 21 bin Tunus, 15 bin Mısır ve 8 bin 300 Moldova vatandaşı da iltica başvurusunda bulundu.

EUAA, iltica başvuru sayılarının artması sonucu "ulusal kabul sistemleri üzerinde ciddi baskı oluştuğunu" kaydetti.

AB ülkeleri ile Norveç ve İsviçre'ye 2022'de yapılan iltica başvurularının yüzde 40'ının sonuçlandığı ve her beş başvurudan ikisine olumlu yanıt verildiği belirtildi. Buna göre, 147 bin kişiye mülteci statüsü verilirken, 106 kişi ise geçici koruma statüsü aldı.

DW, AFP/JD, BÖ

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Erdbeben l Stadt Antakya liegt in Trümmern

Depremde hangi ilde kaç bina yıkıldı?

Felaket47 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Adıyaman'da ISIAS Otel binası

Kıbrıs ISIAS Otel'e karşı yargı sürecini takipte

Kıbrıs ISIAS Otel'e karşı yargı sürecini takipte

Felaket19 saat önce
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın kuş bakışı görünümü - (14.02.2023)

Çürük raporlu aile sağlık merkezleri kullanıma açıldı

Çürük raporlu aile sağlık merkezleri kullanıma açıldı

Felaket22 saat önce
Deprem sonrasında İskenderun'da kurulan çadırların yanına çocuklar için oyun alanları da yapıldı - (14.02.2023)

UNICEF: Deprem 5 milyon çocuğu etkiledi

UNICEF: Deprem 5 milyon çocuğu etkiledi

Felaket22 saat önce
Erdbeben in der Türkei

Meclis tutanakları: Uyarılar yapıldı, önlem alınmadı

Meclis tutanakları: Uyarılar yapıldı, önlem alınmadı

Politika21 Şubat 2023
Türkei Erdbeben l Stadt Antakya liegt in Trümmern

Binalarda kolonlar için denetim gelir mi?

Binalarda kolonlar için denetim gelir mi?

Felaket21 Şubat 2023
Kahramanmaraş

Deprem felaketi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Deprem felaketi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Ekonomi21 Şubat 2023
Ana sayfaya dön