Avrupa'nın güneyi alevlere teslim

Avrupa'nın güneyinde günlerdir devam eden yangınlara her gün bir yenisi ekleniyor. Türkiye'de yangınların büyük bir kısmı söndürülmüş olsa da Muğla'da beş yangının sürdüğü açıklandı.

Binlerce kişi tahliye edildi

Komşu ülke Yunanistan'da da yangınlarla mücadele sürüyor. Eğriboz (Evia) Adası'nda yangınların ada merkezine sıçraması itfaiye görevlileri ve ada sakinlerinin söndürme çalışmaları ile engellenirken, çok sayıda çevre bölgede yangınların devam ettiği bildirildi. Ada sakinleri, bazı bölgelerde havadan ya hiç destek almadıkları ya da çok az destek aldıklarını açıklarken, Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias bunu duman nedeniyle uçuş koşullarının kötüleşmesi ile gerekçelendirdi. Hardalias, dumanın görüşü ciddi şekilde sınırlandırdığını ve yangına havadan müdahale etmeyi imkansız hale getirdiğini söyledi. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi adadan tahliye edildi.

Uydu görüntülerinde de adanın kuzey bölgesinin adanın kalan kısmı ile bağlantısının kesildiği görüldü. Eğriboz Adası'nın kuzeyinde yangınlar nedeniyle yüzlerce evin ve en az 35 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu tahmin ediliyor. Yunanistan'ın Girit'ten sonra ikinci büyük adası olan adada yangın bir haftadan bu yana söndürülemedi.

İtalya'da da yangınlar sürüyor

İtalya´nın Molise Bölgesi´nde bulunan Campomarino Libo'da da yangınla mücadele sürüyor. En az 400 kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirilirken yetkililer otellerin, kamp alanlarının ve evlerin boşaltıldığını açıkladı. İtalyan yetkililer, Aspromonte Milli Parkı'nda meydana gelen yangın nedeniyle Calabria'ya da ekip gönderildiğini duyurdu.

Sıcak hava dalgası geliyor

Alevlerle mücadele eden Avrupa'nın güneyinde pazartesi gününden itibaren ise yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Birçok bölgede hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yunanistan ve Türkiye'de aşırı sıcaklar iki haftadan bu yana devam ediyor.

dpa/BÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe