Avrupalılara göre en büyük sorun göç

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırdığı en güncel Eurobarometer anketinin sonuçlarına göre, Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için göç hala iklim değişikliğinden daha endişe verici bir konu. Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılan sonuçlara göre, ankete katılan Avrupalıların yüzde 34'ü AB'nin en büyük iki sorunundan birinin göç olduğunu düşünüyor. Bu soruya iklim değişikliği yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 22'de kaldı. Anket çalışmasını yürüten AB Komisyonu'na göre, Avrupa Birliği vatandaşlarında iklim değişikliği konusundaki bilinçte belirgin bir artış söz konusu.

Almanlar için de en büyük sorun göç

Komisyonun verdiği bilgilere göre, Avrupa Birliği'nin problemlerinin sıralandığı listede 2018 yılı sonbaharında küresel ısınma, ekonomik durum ve terörizm gibi konuların ardından ancak beşinci sırada yer alıyordu. Anketin Almanya için sonuçları da AB geneli için kaydedilen sonuçlarla örtüşüyor. Almanya'dan ankete katılanların yüzde 37'si AB'nin en büyük iki sorunundan birisinin göç olduğunu düşünüyor. Bu soruya iklim değişikliği yanıtını veren katılımcıların oranı ise yüzde 31 olarak açıklandı.

AB Komisyonu ayrıca anket sonuçlarına göre, AB'ye duyulan güvenin 2014'den bu yana dek hiç olmadığı kadar yüksek seviyede olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Komisyon ekonomik birlik, para birliği ve Euro'ya desteğin de rekor seviyede olduğuna dikkat çekti.

dpa/ BW,ET

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