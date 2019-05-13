 Avrupalılara göre en büyük sorun göç | AVRUPA | DW | 05.08.2019

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AVRUPA

Avrupalılara göre en büyük sorun göç

Eurobarometer anketinin sonuçlarına göre Avrupalılar, AB için göçün iklim değişikliğinden daha büyük bir sorun olduğunu düşünüyor.

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Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırdığı en güncel Eurobarometer anketinin sonuçlarına göre, Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için göç hala iklim değişikliğinden daha endişe verici bir konu. Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılan sonuçlara göre, ankete katılan Avrupalıların yüzde 34'ü AB'nin en büyük iki sorunundan birinin göç olduğunu düşünüyor. Bu soruya iklim değişikliği yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 22'de kaldı. Anket çalışmasını yürüten AB Komisyonu'na göre, Avrupa Birliği vatandaşlarında iklim değişikliği konusundaki bilinçte belirgin bir artış söz konusu.

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Federal İstatistik Dairesi’nin son rakamlarına göre göç hareketleri Almanya nüfusunda 400 bin kişilik artışa neden oldu. AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden göçlerde Türkiye başı çekerken Alman nüfus 60 bin kişi azaldı. (16.07.2019)

Düzensiz göçmenlerin uğrak yerlerinden biri olan Türkiye’ye gelenlerden bazıları Avrupa’ya geçmek istiyor bazılarıysa Türkiye’de kalıyor. DW Türkçe, Türkiye’nin düzensiz göçle imtihanını mercek altına aldı. (29.07.2019)

Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Avrupa’ya gitmeye çalışırken boğulma tehlikesi geçiren 242 sığınmacı, Fas donanması tarafından kurtarılarak Fas’a geri getirildi. (27.07.2019)

Almanlar için de en büyük sorun göç

Komisyonun verdiği bilgilere göre, Avrupa Birliği'nin problemlerinin sıralandığı listede 2018 yılı sonbaharında küresel ısınma, ekonomik durum ve terörizm gibi konuların ardından ancak beşinci sırada yer alıyordu. Anketin Almanya için sonuçları da AB geneli için kaydedilen sonuçlarla örtüşüyor. Almanya'dan ankete katılanların yüzde 37'si AB'nin en büyük iki sorunundan birisinin göç olduğunu düşünüyor. Bu soruya iklim değişikliği yanıtını veren katılımcıların oranı ise yüzde 31 olarak açıklandı.

AB Komisyonu ayrıca anket sonuçlarına göre, AB'ye duyulan güvenin 2014'den bu yana dek hiç olmadığı kadar yüksek seviyede olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Komisyon ekonomik birlik, para birliği ve Euro'ya desteğin de rekor seviyede olduğuna dikkat çekti.

dpa/ BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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