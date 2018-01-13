 Avrupalılar geçmişi özlüyor | YAŞAM | DW | 05.11.2018

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YAŞAM

Avrupalılar geçmişi özlüyor

Alman Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre Avrupalıların üçte ikisi geçmişin bugünden daha iyi olduğu görüşünde. Nostaljik duygular besleyenlerin genellikle sağcı ve göç karşıtı oldukları gözlendi.

Deutschland Fussgängerzone (imago/R. Wölk)

Alman Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı bir kamuoyu araştırmasına göre Avrupalıların üçte ikisi geçmişin özlemini çekiyor. Hafta başında sonuçları açıklanan anket Avrupalıların yüzde 67'sinin "eskiden her şeyin daha iyi olduğu" görüşünü taşıdığını gösterdi. Almanya'da bu oran yüzde 61'i buluyor. Araştırma aynı zamanda nostaljik düşünenlerin çoğunlukla siyasi yelpazenin sağında yer aldıklarını da ortaya çıkardı.

Haziran ayında yapılan ve bütün Avrupa ülkelerinden 11 bin kişinin katıldığı kamuoyu araştırmasının bütün Avrupa Birliği ve en büyük beş üyesi Almanya, Fransa, İtalya, Polonya ve İspanya için temsil özelliğine sahip olduğu açıklandı.

İtalya dününü arıyor

Nostalji dalgasının sardığı ülkelerin başında İtalya geliyor. "Eski" dünyayı arayanların oranı İtalya'da yüzde 77'yi buluyor. Geçmişe hasret duyan Polonyalıların oranı ise yüzde 59 dolayında. Nostaljiye yatkın Almanların yarısı sağ siyasi görüşe sahip.

"Geçmiş bugünümüzden iyi idi" diyenlerin çoğunluğu göç olgusunu kuşkuyla karşılıyor. Geçmişi sevenlerin yüzde 53'ü göçmenlerin yerli halkın işini elinden aldığını düşünüyor. Göçmenlerin toplumla kaynaşmaya niyetli olmadığına inananların oranı ise yüzde 78'i buluyor.

DW, afp/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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