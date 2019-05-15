 Avrupalılar AP için sandık başında | AVRUPA | DW | 26.05.2019

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AVRUPA

Avrupalılar AP için sandık başında

AB vatandaşları, Avrupa Parlamentosu'nun 751 vekilini ve Birliğin gelecekte izleyeceği yolu belirlemek için oylarını kullanmaya başladı. Sağ popülistlerin koltukların üçte birini elde etmesi bekleniyor.

Europawahl - Stimmabgabe in Berlin (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşları, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) gelecek beş yıl görev yapacak vekillerini belirlemek üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde Perşembe günü başlayan oy kullanma işlemini bugün tamamlıyor.

Yunanistan, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Litvanya ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde sandıkların açılmasının ardından Fransa, Almanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerde seçmenler oy vermek için seçim merkezlerine doğru yola çıktı. İngiltere ve Hollanda'nın Perşembe günkü başlangıç atışının ardından diğer beş ülkenin vatandaşları ise, Pazar gününe kadarki süreçte oylarını kullanmış bulunuyor.

AP'nin TSİ 21:15 itibarıyla ilk tahminler, bundan yaklaşık üç saat sonra ise belirlenen ilk sonuçlar ile ilgili duyuru yapması bekleniyor.

Aşırı sağ zaferle çıkabilir

2014'te yapılan son seçimlerden bugüne kadarki süreçte Avrupa'nın birçok ülkesinde sağ popülist partilerin başarı oranlarını artırdığı biliniyor. Yapılan anketlere göre, Avrupa karşıtı partilerin, bu trendi AB düzlemine de yansıtarak, AP'deki koltukların üçte birini kazanması ve büyük bir zafere imza atması bekleniyor. Bu gerçekleştiği takdirde, Strasbourg'da hüküm sürmekte olan, Avrupa'da entegrasyon taraftarı mevcut uzlaşı sekteye uğrayacak.

Berlin - Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Buedenbender bei Stimmabgabe zur Europawahl (Reuters/F. Bensch)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender de oylarını kullandı

Bu AP seçimleri, birçok siyasetçi tarafından "kader seçimi" olarak nitelendirilmişti.

İklim değişikliği ve göç konuları, seçim kampanya sürecine damgasını vuran iki temel tartışma oldu.

751 üyesi bulunan AP, AB'nin ana yasama organı olarak görev yapıyor. Parlamentodaki koltuk sayısı, üye ülkelerin nüfuslarıyla doğru orantılı biçimde dağıtılıyor. Dolayısıyla nüfusu en yüksek olan ülke, AP'de en güçlü temsile sahip oluyor. Parlamento aynı zamanda bütçe belirleme süreci ve diğer AB kurumlarının denetlenmesi noktasında da kilit role sahip. AB Komisyonu Başkanı'nı da AP seçiyor. AP'nin şu anki başkanı Antonio Tajani, görevdeki AB Komisyonu Başkanı ise Jean-Claude Juncker.

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AB neden bu kadar karmaşık?

AFP/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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AB neden bu kadar karmaşık?  

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