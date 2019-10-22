 Avrupalı vekillerden Türkiye’ye ekonomik yaptırım çağrısı | AVRUPA | DW | 23.10.2019

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AVRUPA

Avrupalı vekillerden Türkiye’ye ekonomik yaptırım çağrısı

Çeşitli AP üyeleri, Türkiye’ye silah ihracatının durdurulması ve ekonomik yaptırım getirilmesini talep etti. Bir vekildense özeleştiri geldi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye silah ihracatının derhal durdurulması ve ülkenin ekonomik yaptırımlara tabi tutulması çağrısı yaptı.

Çarşamba günü Strasbourg'da açıklamalarda bulunan AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye güçlü bir yanıt vermek zorunda olduğunu söyledi. Alman sosyal demokrat siyasetçi, bölgedeki anlaşmazlıkların askeri yöntemle çözülemeyeceğini savundu.

AP'nin Türkiye delegasyonunun başkan yardımcısı olarak görev yapan Sol Partili Özlem Alev Demirel ise, Türk hükümetiyle ticaretin sonlandırılmasını istedi. Demirel, Türkiye'nin askeri harekatının kınanması gerektiğini kaydetti. Parlamentonun Türkiye delegasyonunun başkanı, Yeşiller Partili Sergey Lagodinsky ise, suçun aynı zamanda AP'de olduğunu söyledi. Lagodinsky, "Bu bölgede sorumluluk alma noktasında başarısız olduk" diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetime tabi bir güvenli bölge oluşturulması çağrısı ise AP'deki tartışmada gündeme gelmedi. AB dışişleri bakanları, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" adını verdiği operasyonunu ortak bir açıklama yayınlayarak kınamıştı.

dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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AB liderler zirvesinin sancılı Türkiye gündemi

AB liderler zirvesinde gündem Türkiye’nin Suriye harekâtı olacak. Ancak AB ülkeleri arasında Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda bir mutabakat yok. (16.10.2019)  

AB Türkiye'nin operasyonunu kınadı

AB dışişleri bakanları Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunu, Ankara da AB'nin açıklamasını kınadı. AB toplantısında silah ambargosu konusundaki karar ise üye ülkelerin hükümetlerine bırakıldı. (14.10.2019)  

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