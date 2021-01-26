 Avrupalı parlamenterlerden mektup: İsrail′in ″fiili ilhakını″ durdurun | DÜNYA | DW | 01.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Avrupalı parlamenterlerden mektup: İsrail'in "fiili ilhakını" durdurun

400'den fazla Avrupalı parlamenter AB dışişleri bakanlarına gönderdikleri mektupla İsrail'e Batı Şeria'daki "fiili ilhak" politikalarını durdurması için girişimlerde bulunulmasını istedi.

Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri

Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri

Avrupa Parlamentosu ve 20 dolayında Avrupa ülkesinin ulusal parlamentoları mensubu 442 parlamenter AB dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell'e bir mektup göndererek, İsrail'in Batı Şeria'daki "fiili ilhakını" durdurması için girişimlerde bulunmaya çağırdı. Mektupta, bölgedeki gelişmelerin özellikle de İsrail yerleşim yerlerinin hızla yayılmasının ve Filistin yapılarının yıkılmasının "fiili ilhakın" hızla sürdüğüne işaret ettiği ifade edildi.

ABD'de Joe Biden'ın yönetime gelmesinin Ortadoğu politikalarının düzeltilmesi için "bir fırsat sunduğunu" kaydeden parlamenterler "Bir önceki ABD hükümeti çatışmayı daha önce hiç olmadığı kadar barıştan uzaklaştırdı" dedi. Mektupta, "Avrupa, barış olasılığını zayıflatan tek taraflı adımlardan kaçınmak için Biden hükümeti, bölge ülkeleri ve yerel taraflarla birlikte çalışmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Israelische Siedler im Westjordanland

Batı Şeria'da 3 milyon 100 bin dolayında Filistinli ve 675 bin kadar da İsrailli yerleşimci yaşıyor. 1967'den bu yana işgal altında olan bölgedeki İsrail yerleşimleri uluslararası arenada yasa dışı olarak kabul ediliyor. AB, İsrail ile Filistin arasındaki olası bir barış anlaşmasının İsrail'in 1967 öncesi sınırlarını baz alması gerektiğini savunuyor, ancak birçok İsrailli politikacı buna karşı çıkıyor.

Biden hükümeti, İsrail yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı bir pozisyon alınacağını açıklamıştı. Ancak Trump döneminde Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği'nin yenidenTel Aviv'e taşınması öngörülmüyor. Eski ABD  Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in "bölünmez başkenti" olarak tanımlamış ve Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı yeni yerleşim yerlerinin "yasa dışı" görülmeyeceğini açıklamıştı.

AFP,DW/BÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD İnsan Hakları Konseyi'ne geri dönüyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Trump döneminde İsrail düşmanı olduğu gerekçesiyle geri çekildiği BM İnsan Hakları Konseyi'ne yeniden dönmeyi planlıyor.  

Trump'tan Ortadoğu'da iki devletli çözüm önerisi

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu Planı'nı açıkladı. İki devletli çözüm öngören planda, Kudüs bölünmeden İsrail'in başkenti, Doğu Kudüs de Filistinlilerin başkenti olarak yer alıyor. Filistinliler plana öfkeli.  

ABD ve İsrail’den ilhak planına bağlılık mesajı

İsrail’e giden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Batı Şeria’nın yüzde 30’unun ilhakını öngören plana bağlılıklarını dile getirdi. Netanyahu ise ABD’ye İran’a karşı tutumu nedeniyle teşekkür etti.  

Trump ilhak planıyla ilgili kararını daha vermedi

ABD’nin İsrail'e ilhak planı konusunda destek verip vermeyeceği hâlâ belirsiz. Washington'ın İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etme planıyla ilgili toplantısından karar çıkmadı.  

Benzer içerik

Palästina BG Gaza Corona-Pandemie

İsrail aşı şampiyonu, Filistinliler aşı bekliyor 26.01.2021

Vatandaşlarının yaklaşık yüzde 25’ine ilk aşıyı vuran İsrail aşı şampiyonu olurken, Filistinlilerin ne zaman ve kimden aşı temin edeceği belirsizliğini koruyor.

Israel Jerusalem | Coronavirusimpfung

İsrail Filistinlilere 5 bin doz aşı gönderecek 31.01.2021

İsrail, Birleşmiş Milletler'in baskısı üzerine Filistin bölgeleri Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki tıbbi personelin aşılanması için bölgeye 5 bin doz koronavirüs aşısı gönderileceğini açıkladı.

Trump-Berater Kushner in Marokko | Airport Rabat

İsrail Fas'ta diplomatik temsilcilik açtı 26.01.2021

İsrail, Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme süreci kapsamında Bahreyn ve BAE'nin ardından Fas'ta da diplomatik temsilcilik açtı. Sudan ile görüşmeler ise sürüyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rus muhalif politikacı Amleksey Navalni

AB’den Rusya’ya yaptırımlara yeşil ışık

AB, Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni'nin tutuklaraka hüküm giymesi ile ilgili olarak Rusya'ya ek yaptırımlara yeşil ışık yaktı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  