 Avrupalı parlamenterler Venezuela′ya alınmadı | DÜNYA | DW | 18.02.2019

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DÜNYA

Avrupalı parlamenterler Venezuela'ya alınmadı

Venezuela Avrupalı parlamenterlerin ülkeye girişine izin vermedi. Muhalif lider Guaido karara tepki gösterdi.

Demo für Guiadó in Venezuela, Brüssel (DW/M. Banchon)

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun ülkeye davet ettiği beş Avrupalı parlamenterin Venezuela'ya girmesine izin verilmedi. Guaido karara tepki gösterdi.

Gruba liderlik eden Avrupa Parlamentosu İspanyol Üyesi Esteban Gonzalez Pons, "Venezuela'dan sınır dışı ediliyoruz. Pasaportlarımıza el konuldu ve bize sınır dışı edilmemizin nedeni ile ilgili bilgi verilmedi” dedi.

Grupta İspanyol üye ile birlikte Jose Ignacio Salafranca ve Gabriel Mato Adrover ve Hollandalı parlamenter Esther de Lange ile Portekizli parlamenter Paulo Rangel bulunuyordu. Beş parlamenter de Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grubu oluşturan muhafazakar Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi.

Guaido Twitter'da yaptığı paylaşımda grubun "giderek dışlanan mantıksız rejim tarafından sınır dışı edildiğini” söyledi.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve pek çok Batılı ülke tarafından tanınan Juan Guaido, hükümetin karşı çıktığı insani yardımların 23 Şubat'ta ülkeye sokulacağını ve halka ulaştırılacağını söyledi. Guaido bu tarihe kadar bir milyon gönüllüyü mobilize edip hükümetin yardım malzemelerin giriş engelini kaldırmayı hedefliyor.

AFP/SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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