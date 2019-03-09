Avrupalı muhafazakarlar Orban'ın partisinin üyeliğini askıya aldı

Macaristan'da göçmen karşıtı sağ popülist Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz'in, Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'ne (EPP) üyeliği askıya alındı.

Sağ muhafazakar partilerin oluşturduğu siyasi grup, ikinci bir karara kadar partinin üyeliğinin askıya aldığını duyurdu. Karar, Avrupa Halk Partisi'nin Brüksel'de düzenlediği toplantıda 3'e karşı 190 delegenin oyu ile alındı. Siyasi grubun lideri Joseph Daul, karara ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, alınan karar kapsamında Fidesz'in parti toplantılarına katılmayacağını, oy hakkına sahip olmayacağını ve görevler için aday gösteremeyeceğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki EPP Grup Başkanı Manfred Weber, Fidesz'in yeniden gruba katılması için gerekli olan koşulları değerlendirmek için bir teftiş komitesi kurulacağını söyledi. Komiteye Avrupa Konseyi Başkanı Herman van Rompuy'un liderlik edeceği belirtildi.

Avrupa Halk Partisi'nin kararı, göçmen karşıtı kampanyaları ve tartışmalı yargı reformu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Orban'ın liderliğindeki partiye disiplin cezası verilmesi yönündeki artan baskıların ardından geldi.

Macaristan'da Juncker ve Soros'un yer aldığı kampanyaya ait afişler

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve EPP içerisindeki 13 parti Fidesz partisinin ihraç edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Juncker bugün Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada da "Bence Sayın Orban temel Hristiyan Demokrat değerlerden uzaklaşıyor. Bu nedenle onun yeri EPP'nin dışı" dedi.

Macaristan'da hükümetin vergi gelirleriyle ilgili başlattığı bir kampanyada Juncker, yasadışı göçü desteklemek ve ABD'li milyarder George Soros'un kuklası olmakla suçlanmıştı. Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan EPP, Soros'un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi'nin ülkede faaliyet göstermesini engelleyen adımlar atılmasını da eleştiriyor. Üniversite, baskılar nedeniyle bazı bölümlerini Viyana'ya taşıma kararı almıştı.

Orban'dan açıklama

Macaristan Başbakanı Orban, Brüksel'de yaptığı açıklamada kararın gönüllük esasına dayalı olduğunu söyledi. Orban, partisinin üyeliğinin askıya alınmadığını ancak Macaristan'da hukukun üstünlüğüne ilişkin bağımsız bir komisyon tarafından yapılacak değerlendirme tamamlanana dek gönüllü olarak EPP'ye katılımının durdurulduğunu söyledi.

Orban'ın partisine yönelik politika EPP içerisinde görüş ayrılığına neden oluyor. Orban'ın, İtalya'daki göçmen karşıtı Kuzey Ligi partisinin lideri olan Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ile Avrupa Parlamentosu'nda yeni bir grup kuracağı konusunda endişe yaşanıyor. Mayıs ayında düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi yeni bir siyasi grup kurulmasının, EPP'de oy kaybına neden olabileceği belirtiliyor.

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rtr,AFP,dpa/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe