Avrupalı liderlerden İran'a kınama ve ateşkes çağrısı

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarını kınayan Avrupalı liderler, bölgede gerilimin tırmanması tehlikesine işaret ederek acil ateşkes çağrısı yaptı.

İran'ın yaklaşık 200 füzeyle İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından Ortadoğu'da çatışmaların yayılması endişesi artıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığını belirterek "Bu tür eylemler bölgesel istikrarı tehdit etmekte ve halihazırda son derece kırılgan bir ortamda tansiyonu daha da yükseltmektedir" dedi.

Tüm tarafları masum sivilleri korumaya çağıran AB Komisyonu Başkanı, Lübnan sınırı ve Gazze'de ateşkes ile Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısını da yineledi.

Scholz'dan BMGK kararına atıf

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da İran'ın İsrail'e füze saldırılarını "en sert şekliyle" kınadığını açıkladı, derhal müzakerelere başlanması çağrısı yaptı. Ortadoğu da mevcut gerginliğin daha da tırmanması uyarısı yapan Scholz, "İran, tüm bölgeyi ateşe atma riskini göze alıyor. Bunun her koşulda engellenmesi gerek" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fotoğraf: Nadja Wohlleben/REUTERS

Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına derhal son vermesi çağrısı yapan Almanya Başbakanı, "Partnerlerimizle birlikte, İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkese varılması için çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına atıfta bulunan Scholz, bu karar doğrultusunda Hizbullah milislerinin İsrail sınırından çekilmek zorunda olduğunu, bunun da İsrail'in kuzeyindeki insanların evlerine dönebilmelerinin önünü açacağını, aynı zamanda "Lübnan'ın devlet olarak yapısını konsolide etme perspektifi sunacağını" belirtti.

Fransa bölgedeki güçlerini mobilize ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İran'ın saldırılarını kınayarak Fransa'nın İsrail'e yönelik güvenlik taahhütleri gereği Ortadoğu'daki askerî kaynaklarını mobilize ettiğini açıkladı.

"Hizbullah'ın İsrail'e ve İsrail halkına yönelik terörist eylemlerini sona erdirmesi" talebini yineleyen Macron, BMGK 1701 sayılı kararı uyarınca Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi dileğini dile getirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İran'ın saldırılarını kınayarak "Ortadoğu'yu kavuran şiddet sarmalının sona erdirilmesi" çağrısı yaptı.

Lübnan hükümetinin dün açıkladığı son verilere göre, Hamas'ın İsrail'e saldırmasıyla 7 Ekim'de başlayan savaştan bu yana, büyük bölümü son iki hafta içinde olmak üzere, Lübnan'da bin 900'e yakın kişi öldü, 9 binden fazla kişi yaralandı.

rtr,dpa/BK,EC