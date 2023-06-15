Avrupalı gençler gelecek konusunda karamsar

Avrupa’da yapılan bir araştırma, gençlerin gelecek konusunda karamsar olduklarını ve bir gün ebeveynlerinden daha iyi koşullara sahip olabileceklerine de inanmadıklarını ortaya koydu.

TUI Vakfı tarafından bugün Berlin'de açıklanan "Genç Avrupa 2023" araştırması, gençlerin geleceğe yönelik umutlarının azaldığını gözler önüne seriyor.

Araştırma, Mart 2023'te, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Polonya'da, 16 ila 26 yaş arasında, 7 bin gençle görüşülerek yapıldı.

Karamsar tablo

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, karamsar bir tablo ortaya koyuyor.

Gençlerin yüzde 52'si bir gün durumlarının ebeveynlerinden daha kötü durumda olacaklarını düşünüyor. Sadece yüzde 22'si kendilerini daha iyi bir gelecek beklediği görüşünde.

Özellikle gelir, barınma ve kariyer fırsatları konusunda gençlerde "büyük bir adaletsizlik" olduğu yönünde algı hâkim.

Almanya’da 9 yaşındaki bir çocuk, şişe toplayarak harçlığını çıkartıyor. Fotoğraf: picture-alliance/imageBROKER

Araştırmayı yapan ekipte yer alan siyaset bilimci ve Berlin Özgür Üniversitesi öğretim üyesi Thorsten Faas, karamsarlık eğiliminde açıkça artış olduğuna dikkat çekti, yakın gelecekte bunda değişiklik beklemediğini söyledi.

Faas, "Avrupa'daki gençlerin iyimserliği azalıyor, kötümserlik artıyor… Ancak ortada ciddi bir 'Ukrayna' ya da 'Korona etkisi' de yok. Genç Avrupalıların hayata bakışı, daha çok uzun vadeli ve sürekli olarak bulanıklaşıyor" dedi.

Adaletsizlik algısı yaygın

Avrupalı gençler, kendi ekonomik refahları ne olursa olsun, mevcut sosyal farklılıkların farkında.

Araştırmaya katılanların yüzde 68'i, ülkelerindeki gelir dağılımın "çok" ya da "oldukça" adaletsiz olduğu görüşünde. Konut ve emlak bakımından eşitsizlik olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 62.

Kariyer yapma ve gelir elde etme fırsatlarının yine "çok" ve "oldukça" adaletsiz olduğu görüşünde olanların oranı ise yüzde 61'i buluyor.

Demokrasiden duyulan memnuniyette gerileme

TUİ araştırmasının dikkat çeken sonuçlarından biri de gençlerin AB'ye duydukları güven ile ilgili. Buna göre gençlerin çoğunluğu kendi kimliklerini ülkelerinden çok Avrupa ile ilişkilendiriyor, yüzde 59'u kendini daha çok Avrupalı olarak görüyor.

Fotoğraf: Getty Images/AFP/J. Tallis

Buna karşın araştırma gençlerin kendi ülkelerindeki demokrasiden duydukları memnuniyette bir gerilimi olduğunu da ortaya koydu.

Almanya'da umutsuzluk artıyor

Almanya ve Polonya'daki gençler, diğer ülkelerdeki gençlere kıyasla gelecekten daha umutlu.

Ancak araştırma sonuçlarına göre gençlerin ruh halinin uluslararası karşılaştırmalarda daha önce olumlu olduğu Almanya ve Polonya'da bile bir önceki yıla kıyasla gençler arasında geleceğe duyulan güvende önemli ölçüde gerileme var.

Fotoğraf: Patrick Seeger/dpa/picture alliance

Almanya'daki gençlerin yüzde 44'ü ebeveynlerinden daha kötü bir gelire ve yaşam standartlarına sahip olacakları görüşünde. Sadece yüzde 27'si kendilerini daha iyi bir gelecek beklediği inancını taşıyor.

2017 yılında Almanya'daki gençlerin yüzde 64'ü geleceğe "çok ve oldukça umutlu" baktıklarını söylerken, bu yıl bu oran yüzde 56'ya geriledi.

AFP/ DA, EC

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