  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
PolitikaAvrupa

Avrupalı gençler gelecek konusunda karamsar

2 saat önce

Avrupa’da yapılan bir araştırma, gençlerin gelecek konusunda karamsar olduklarını ve bir gün ebeveynlerinden daha iyi koşullara sahip olabileceklerine de inanmadıklarını ortaya koydu.

https://p.dw.com/p/4SbI6
Fotoğraf: picture alliance/dpa/H. Hanschke

TUI Vakfı tarafından bugün Berlin'de açıklanan "Genç Avrupa 2023" araştırması, gençlerin geleceğe yönelik umutlarının azaldığını gözler önüne seriyor.

Araştırma, Mart 2023'te, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Polonya'da, 16 ila 26 yaş arasında, 7 bin gençle görüşülerek yapıldı.

Karamsar tablo

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, karamsar bir tablo ortaya koyuyor.

Gençlerin yüzde 52'si bir gün durumlarının ebeveynlerinden daha kötü durumda olacaklarını düşünüyor. Sadece yüzde 22'si kendilerini daha iyi bir gelecek beklediği görüşünde.

Özellikle gelir, barınma ve kariyer fırsatları konusunda gençlerde "büyük bir adaletsizlik" olduğu yönünde algı hâkim.

Bildergalerie Weltkindertag ein neunjähriger Junge verdient sein Taschengeld durch Sammeln von Pfandflaschen in Deutschland
Almanya’da 9 yaşındaki bir çocuk, şişe toplayarak harçlığını çıkartıyor. Fotoğraf: picture-alliance/imageBROKER

Araştırmayı yapan ekipte yer alan siyaset bilimci ve Berlin Özgür Üniversitesi öğretim üyesi Thorsten Faas, karamsarlık eğiliminde açıkça artış olduğuna dikkat çekti, yakın gelecekte bunda değişiklik  beklemediğini söyledi.

Faas, "Avrupa'daki gençlerin iyimserliği azalıyor, kötümserlik artıyor… Ancak ortada ciddi bir 'Ukrayna' ya da 'Korona etkisi' de yok. Genç Avrupalıların hayata bakışı, daha çok uzun vadeli ve sürekli olarak bulanıklaşıyor" dedi.

Adaletsizlik algısı yaygın

Avrupalı gençler, kendi ekonomik refahları ne olursa olsun, mevcut sosyal farklılıkların farkında.

Araştırmaya katılanların yüzde 68'i, ülkelerindeki gelir dağılımın "çok" ya da "oldukça" adaletsiz olduğu görüşünde. Konut ve emlak bakımından eşitsizlik olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 62.

Kariyer yapma ve gelir elde etme fırsatlarının yine "çok" ve "oldukça" adaletsiz olduğu görüşünde olanların oranı ise yüzde 61'i buluyor.

Demokrasiden duyulan memnuniyette gerileme

TUİ araştırmasının dikkat çeken sonuçlarından biri de gençlerin AB'ye duydukları güven ile ilgili. Buna göre gençlerin çoğunluğu kendi kimliklerini ülkelerinden çok Avrupa ile ilişkilendiriyor, yüzde 59'u kendini daha çok Avrupalı olarak görüyor.

Europa Jugend
Fotoğraf: Getty Images/AFP/J. Tallis

Buna karşın araştırma gençlerin kendi ülkelerindeki demokrasiden  duydukları memnuniyette bir gerilimi olduğunu da ortaya koydu.

Almanya'da umutsuzluk artıyor

Almanya ve Polonya'daki gençler, diğer ülkelerdeki gençlere kıyasla gelecekten daha umutlu.

Ancak araştırma sonuçlarına göre gençlerin ruh halinin uluslararası karşılaştırmalarda daha önce olumlu olduğu Almanya ve Polonya'da bile bir önceki yıla kıyasla gençler arasında geleceğe duyulan güvende önemli ölçüde gerileme var.

Deutschland | Jugendliche mit Rucksäcken in der Innenstadt von Staufen
Fotoğraf: Patrick Seeger/dpa/picture alliance

Almanya'daki gençlerin yüzde 44'ü ebeveynlerinden daha kötü bir gelire ve yaşam standartlarına sahip olacakları görüşünde. Sadece yüzde 27'si kendilerini daha iyi bir gelecek beklediği inancını taşıyor.

2017 yılında Almanya'daki gençlerin yüzde 64'ü geleceğe "çok ve oldukça umutlu" baktıklarını söylerken, bu yıl bu oran yüzde 56'ya geriledi.

 AFP/ DA, EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin

Büyükelçi Ramin: Türkiye'de üç kategoride Afgan var

Göç7 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

13 yaşındayken nişan,14 yaşındayken düğün yapıldığını anlatan H.K.G, buna ilişkin nişan fotoğraflarını dosyaya delil olarak sunmuştu.

H.K.G. davasında "gizli" ifadeler ortaya çıktı

H.K.G. davasında "gizli" ifadeler ortaya çıktı

Hukuk ve Adalet8 saat önce
Türkiye'de enflasyon kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Vergi dalgası mı geliyor?

Vergi dalgası mı geliyor?

Ekonomi20 saat önce
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu (Arşiv)

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu anlaştı mı?

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu anlaştı mı?

Politika22 saat önce
Symbolbild Hitzewelle

Almanya'da aşırı sıcaklara karşı ulusal plan hazırlığı

Almanya'da aşırı sıcaklara karşı ulusal plan hazırlığı

İklim14 Haziran 2023

Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Strateji belgesi açıklandı

Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Strateji belgesi açıklandı

Politika14 Haziran 2023
Recep Tayyip Erdogan und Ulf Kristersson

İsveç'in NATO üyeliği için kritik aşama

İsveç'in NATO üyeliği için kritik aşama

Politika14 Haziran 2023
Ana sayfaya dön