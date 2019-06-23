 Avrupalı gözlemcilerden İstanbul seçimlerine iyi not | TÜRKİYE | DW | 24.06.2019

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TÜRKİYE

Avrupalı gözlemcilerden İstanbul seçimlerine iyi not

Avrupa Konseyi adına İstanbul seçimini izleyen heyet, seçimlerin “düzenli bir şekilde ve profesyonelce” yapıldığını açıkladı. Heyet, kendilerine yönelik ise yer yer "agresif davranışlara" şahit olduklarını belirtti.

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Avrupa Konseyi adına yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini takip eden 14 kişilik gözlemci heyetinin başındaki isim Andrew Dawson, seçimin "düzenli bir şekilde ve profesyonelce” yapıldığını dile getirdi. Dawson diğer yandan, İstanbul’un 39 ilçesinden 30’unda, 90 sandıkta gözlem yapma fırsatı bulan 14 kişilik ekibin birçok "agresif davranış"a şahit olduğunu, ancak gözlemci olarak gittikleri yerlerde genelde böyle durumlarla nadiren karşılaştıklarını belirtti.

Avrupalı gözlemciler seçim görevlilerinden etkilendi

Sandık başındaki bazı parti temsilcilerinin gözlemci ekipleri sindirmeye çalışan tavırlar içinde olduğunu ifade eden Dawson, "Birçok insan için ortada kaybedilecek çok şey olduğu açıktı” dedi. Halktan bu kadar çok insanın seçim gözlemcisi olarak sandık başında görev almasının "kalplerini ısıttığını” dile getiren Andrew Dawson, hem bu durumun hem de sandık başında oyları koruyan binlerce avukatın varlığının, bu seçimin dikkate değer bir özelliği olduğunu ifade etti. Dawson ayrıca, yaşanan birkaç olumsuz münferit olayla birlikte, zor bir ortamda işini en iyi şekilde yapmaya çalışan endişeli ve stresli çok sayıda insan gördüklerini vurguladı.

Yabancı gözlemcilerin hassasiyeti

Pazar günü yapılan seçimde İstanbul’da yaşayan yaklaşık 10,5 milyon seçmen, 31 bine yakın sandıkta oy kullanmaya çağrıldı. 31 Mart’ta yapılan ilk seçimin geçersiz sayılmasının ardından, düzenlenen bu ikinci seçim uluslararası kurumlar tarafından daha da hassas bir şekilde mercek altına alınmıştı.

dpa / ET,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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