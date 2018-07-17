 Avrupalı şirketler için yapılan İran talebine ABD′den ret | EKONOMİ | DW | 18.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Avrupalı şirketler için yapılan İran talebine ABD'den ret

İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin ABD yaptırımlarından muaf tutulmasını talep eden Almanya, İngiltere ve Fransa'ya Washington'dan olumsuz yanıt geldi.

default

Fransız hükümet kaynaklarının Alman haber ajansı dpa'ya verdiği bilgiye göre, İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin Amerikan yaptırımları kapsamında cezalandırılmaması için yapılan çağrı ABD tarafından geri çevrildi.

Söz konusu talep; Almanya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri, maliye ve ekonomi bakanlarının ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e gönderdikleri ortak mektupla iletilmişti. Mektupta, Tahran'ın nükleer programı nedeniyle ABD tarafından uygulanan yaptırımlardan, 2016 yılından bu yana İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin  muaf tutulması istenmişti.

Ancak Fransız kaynaklar, ABD hükümetinin, 4 Haziran'da gönderilen mektuptaki taleplerin hiçbirine olumlu karşılık vermediğini belirtti.

ABD nükleer anlaşmadan çekilmişti

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında, Tahran ile 2015 yılında imzalanan ve İran'ın olası nükleer silah üretiminin engellenmesi için denetim zorunluluğu getiren, karşılığında ise yürürlükteki yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşmadan çekildiklerini duyurmuştu.

Mutabakatın diğer tarafları olan Almanya, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ise nükleer anlaşmaya bağlı kalınmasına karar vermişti.

Trump anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırmıştı. Söz konusu yaptırımlar, ABD'de faaliyet gösterirken İran'la da iş yapan Avrupalı şirketlere ağır cezalar kesilmesini de içeriyor.

DW,dpa/AG,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İran ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı fesheden ve yaptırım politikasını sürdüren ABD'yi BM yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti. (17.07.2018)  

Nükleer anlaşmanın geleceği için işbirliği kararı

İran'la yapılan nükleer anlaşmanın tarafları, anlaşmadan tek taraflı ayrılan ABD'nin uygulayacağı yaptırımlara karşı Tahran'a destek sözü verdi. (06.07.2018)  

AB'den ABD'ye İran çağrısı: Bizi muaf tutun

Almanya, Fransa ve İngiltere Beyaz Saray yönetiminden İran'a yönelik yaptırımlardan Avrupalı şirketleri muaf tutmasını istedi. (06.06.2018)  

Benzer içerik

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA

İran ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti 17.07.2018

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı fesheden ve yaptırım politikasını sürdüren ABD'yi BM yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti.

Österreich Wien - Federica Mogherini und Mohammad Javad

Nükleer anlaşmanın geleceği için işbirliği kararı 06.07.2018

İran'la yapılan nükleer anlaşmanın tarafları, anlaşmadan tek taraflı ayrılan ABD'nin uygulayacağı yaptırımlara karşı Tahran'a destek sözü verdi.

Federica Mogherini Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik

AB’den Trump’ın ‘rakip’ ifadesine sert tepki 16.07.2018

ABD Başkanı Trump’ın Avrupa Birliği'ni “rakip” olarak nitelendirmesine AB yetkililerinden sert tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı, ABD ile ortaklığın yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Avrupalı şirketler için yapılan İran talebine ABD'den ret

İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin ABD yaptırımlarından muaf tutulmasını talep eden Almanya, İngiltere ve Fransa'ya Washington'dan olumsuz yanıt geldi. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 