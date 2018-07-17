Avrupalı şirketler için yapılan İran talebine ABD'den ret

Fransız hükümet kaynaklarının Alman haber ajansı dpa'ya verdiği bilgiye göre, İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin Amerikan yaptırımları kapsamında cezalandırılmaması için yapılan çağrı ABD tarafından geri çevrildi.

Söz konusu talep; Almanya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri, maliye ve ekonomi bakanlarının ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e gönderdikleri ortak mektupla iletilmişti. Mektupta, Tahran'ın nükleer programı nedeniyle ABD tarafından uygulanan yaptırımlardan, 2016 yılından bu yana İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin muaf tutulması istenmişti.

Ancak Fransız kaynaklar, ABD hükümetinin, 4 Haziran'da gönderilen mektuptaki taleplerin hiçbirine olumlu karşılık vermediğini belirtti.

ABD nükleer anlaşmadan çekilmişti

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında, Tahran ile 2015 yılında imzalanan ve İran'ın olası nükleer silah üretiminin engellenmesi için denetim zorunluluğu getiren, karşılığında ise yürürlükteki yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşmadan çekildiklerini duyurmuştu.

Mutabakatın diğer tarafları olan Almanya, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ise nükleer anlaşmaya bağlı kalınmasına karar vermişti.

Trump anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırmıştı. Söz konusu yaptırımlar, ABD'de faaliyet gösterirken İran'la da iş yapan Avrupalı şirketlere ağır cezalar kesilmesini de içeriyor.

DW,dpa/AG,CÖ

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