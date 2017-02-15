Avrupalı üç başbakan Kiev'e gidiyor

Polonya, Çekya ve Slovenya'nın hükümet başkanları bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek için Kiev'e gidecek. Varşova'dan yapılan açıklamada Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın ziyaret konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın yanı sıra Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski de Kiev'e giden heyette yer alacak.

Zelenskiy: Böyle bir direniş beklemiyorlardı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın Ukrayna'da beklemediği bir direnişle karşılaştığını söyledi. "Böylesi bir direnişi beklemiyorlardı. Yıllardır hakkımızda yalanlar söyleyen kendi propagandalarına inandılar" diyen Zelenskiy Rusya'nın savaş yoluyla bir şey elde edemeyeceğini anlamaya başladığını söyledi. Dün gece görüntülü bir mesaj yayınlayan Zelenskiy Rus ordusunun 19 gündür devam eden savaşta her iki Çeçen savaşında kaydettiği kayıptan daha fazla kaybı olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Zelenskiy Rus ordusunun Ukrayna kentlerinde "bilinçli yaratılan insani felaketten" sorumlu olduğunu belirtti. "Partnerlerimizle Rus devletine karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz" diyen Zelenskiy "Savaştan sorumlu olan herkes... Demokrasinin tahrip edilmesinden sorumlu olan herkes... İnsanlara yönelik baskılardan sorumlu olan herkes... Herkes yanıtını alacak" diye konuştu.

Zelenskiy Rus askerlerine silahlarını bırakma çağrısı yaptı. Rus askerlerinin evdeki aileleriyle yaptıkları telefon görüşmelerini dinlediklerini söyleyen Zelenskiy "Hayatta kalmak istediklerini biliyorum" dedi. Rusya'daki savaş karşıtı protestolara da değinen Zelenskiy "hakikati söylemekten vazgeçmeyen" Ruslara müteşekkir olduğunu belirtti.

Kiev'de üç patlama sesi duyuldu

Başkent Kiev Salı günü sabahına yine patlama sesleriyle uyandı. Fransız haber ajansı AFP'nin bölgedeki muhabiri 3 büyük patlama sesi duyduğuğunu söyledi. Kent üzerinden ağır bir dumanın yükseldiği belirtiliyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu için patlamaların tam olarak nerede gerçekleştiği bilinmiyor. Rus güçleri Kiev'i kuşatma altına almaya çalışıyor. Yaklaşık 3 milyonluk nüfusundan yarısının kendi terk ettiği Kiev'de "sert bir direnişe" hazırlanıldığı belirtiliyor.

Mariupol

Ukrayna kaynaklarına göre Mariupol'de 2 binden fazla sivil öldü

Ukrayna'nın verdiği sayılara göre 24 Şubat'ta başlayan savaşta Mariupol kentinde şimdiye kadar 2 bin 357 sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 400 bin nüfusu olan liman kenti, Rus birliklerinin kuşatması altında ve ülkenin geri kalan kesimiyle bağı kopmuş durumda. Azak Denizi kıyısında yer alan kente yoğun hava saldırıları düzenlendiği belirtiliyor. Rusya saldırılarda sadece askeri hedeflerin vurulduğunu ileri sürüyor.

Mariupol, Ukrayna direnişinin sembolü olarak görülüyor. 2014 yılında Donbas'ta başlayan savaşta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kenti alma çabaları şimdiye kadar boşa çıkartıldı.

Mariupol Belediye Başkanı'nın Danışmanı Petro Andriyuşçenko kentteki durumun insani olmadığını söyledi. "Yemek yok, su yok, ışık yok, ısınma yok" diyen Andriyuşçenko saldırıların yoğunluğunun artmasıyla kayıpların sayısının 20 bine kadar yükselebileceğini belirtti. Zelenskiy de üç gündür 100 ton gıda, su ve ilacın Mariupol'e nakledilmesine izin veirlmediğini söyledi.

"Mayıs ayında barış anlaşması olur"

Ukrayna Devlet Başkanı'nın Danışmanı Oleksiy Arestoviç savaşın mayıs ayına kadar süreceği tahminini yaptı. "Mayısa kadar, mayıs başında bir barış anlaşması olacağına inanıyorum, belki de çok daha önce, göreceğiz" dedi. Arestoviç Ukrayna ile Rusya arasında yapılan görüşmelere katılmıyor.

AFP, dpa / EC, BÖ

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