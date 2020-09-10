Avrupa’dan Türkiye’ye yeniden diyalog çağrısı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin artması üzerine, Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa ülkeleri Korsika adasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde bir araya geldi.

Zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, zirveye katılan ülkeler, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'a tam destek verdiklerini açıkladı. Ortak açıklamada diyalog konusunda ilerleme sağlanamaması ve Ankara'nın tek taraflı eylemlerine devam etmesi halinde Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının 24-25 Eylül tarihlerinde buluşacağı zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının görüşüleceği belirtildi.

Yeniden diyalog çağrısı

Zirvenin ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Diyaloğa tekrar girmek istiyoruz...Naif değiliz ancak iyi niyetle tekrar (diyaloğa) girmek istiyoruz” ifadelerini kullanarak bu şekilde Türkiye'nin "tek taraflı” eylemlerine son vermek istediklerini kaydetti.

Macron "Türkiye ile bölgede istikrarı sağlamak adına ilişkileri eski haline getirme” niyetlerini beyan etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Ankara'nın Eylül ayı sonunda yapılacak AB zirvesine kadar doğal gaz arama faaliyetlerine son vermek için zamanı bulunduğunu kaydetti.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini kendi deniz yetki alanları içinde yürütüldüğünü savunarak, bu faaliyetlerin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaları reddeden Türkiye ise doğal gaz arama faaliyetlerinin yürütüldüğü alanın kendi kıta sahanlığı dahilinde olduğunu belirtiyor. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde açıkça Atina'ya destek veren Fransa, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını da artırmıştı. Atina ile Paris arasında askeri işbirliğinin de artırıldığı belirtiliyor.

Korsika adasında Macron'un evsahipliğinde yapılan zirveye Türkiye ile gerilim yaşayan AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Portekiz ve Malta'nın liderleri katıldı.

AFP, rtr / SSB, SÖ

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