 Avrupa’dan Türkiye’ye yeniden diyalog çağrısı | AVRUPA | DW | 10.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Avrupa’dan Türkiye’ye yeniden diyalog çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron AB üyesi Güney Avrupa ülkeleriyle yaptıkları zirvenin ardından Ankara’ya "diyaloğu yenileme" çağrısı yaptı. Ortak bildiride Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’a tam destek mesajı verildi.

default

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin artması üzerine, Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa ülkeleri Korsika adasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde bir araya geldi.

Zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, zirveye katılan ülkeler, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'a tam destek verdiklerini açıkladı. Ortak açıklamada diyalog konusunda ilerleme sağlanamaması ve Ankara'nın tek taraflı eylemlerine devam etmesi halinde Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının 24-25 Eylül tarihlerinde buluşacağı zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının görüşüleceği belirtildi. 

Yeniden diyalog çağrısı

Zirvenin ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Diyaloğa tekrar girmek istiyoruz...Naif değiliz ancak iyi niyetle tekrar (diyaloğa) girmek istiyoruz” ifadelerini kullanarak bu şekilde Türkiye'nin "tek taraflı” eylemlerine son vermek istediklerini kaydetti.

Macron "Türkiye ile bölgede istikrarı sağlamak adına ilişkileri eski haline getirme” niyetlerini beyan etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Ankara'nın Eylül ayı sonunda yapılacak AB zirvesine kadar doğal gaz arama faaliyetlerine son vermek için zamanı bulunduğunu kaydetti.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini kendi deniz yetki alanları içinde yürütüldüğünü savunarak, bu faaliyetlerin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaları reddeden Türkiye ise doğal gaz arama faaliyetlerinin yürütüldüğü alanın kendi kıta sahanlığı dahilinde olduğunu belirtiyor. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde açıkça Atina'ya destek veren Fransa, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını da artırmıştı. Atina ile Paris arasında askeri işbirliğinin de artırıldığı belirtiliyor.

Korsika adasında Macron'un evsahipliğinde yapılan zirveye Türkiye ile gerilim yaşayan AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Portekiz ve Malta'nın liderleri katıldı.

AFP, rtr / SSB, SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye ile Yunanistan görüşmelere başladı

Türk ve Yunan yetkililer Ege ve Doğu Akdeniz'de askeri tansiyonu düşürme amaçlı görüşmeler için Brüksel'deki NATO ana karargahında bir araya geldi. Salı günü başlaması öngörülen görüşmeler ertelenmişti.  

AB Türkiye'ye karşı planlanan yaptırımlar üzerinde çalışıyor

AB, 24 Eylül'deki liderler zirvesi öncesinde Türkiye'ye karşı uygulanması muhtemel yaptırımlar üzerinde çalışıyor. Kademeli bir yaptırım planı üzerinde çalışan AB'de anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı belirsiz.  

Macron: AB içinde Türkiye'ye yönelik ortak tutum arıyoruz

AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin yapacağı zirve öncesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye yönelik ortak bir tutum belirlenmesi ve Erdoğan'a karşı "daha açık ve sert" olunması gerektiğini belirtti.  

Ankara’dan Macron’a ‘’sömürgecilik’’ suçlaması

AB’ye ‘’Erdoğan’a karşı daha sert bir tutum benimseme’’ çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Ankara’dan yanıt geldi. Türkiye açıklamasında ‘’Fransa’nın hala sömürgecilik anlayışıyla hareket ettiğini’’ belirtti.  

Benzer içerik

Belgien PK Abschluss EU-Gipfel

Macron: AB içinde Türkiye'ye yönelik ortak tutum arıyoruz 10.09.2020

AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin yapacağı zirve öncesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye yönelik ortak bir tutum belirlenmesi ve Erdoğan'a karşı "daha açık ve sert" olunması gerektiğini belirtti.

Symbolbild Türkei EU Frankreich

Ankara’dan Macron’a ‘’sömürgecilik’’ suçlaması 10.09.2020

AB’ye ‘’Erdoğan’a karşı daha sert bir tutum benimseme’’ çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Ankara’dan yanıt geldi. Türkiye açıklamasında ‘’Fransa’nın hala sömürgecilik anlayışıyla hareket ettiğini’’ belirtti.

Türkei Das seismisches Forschungsschiff Oruc Reis bei Istanbul

Milli Savunma Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması 06.09.2020

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisini korumaya devam ettiklerini açıkladı. MSB ayrıca, “Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek” dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Yunanistan görüşmeler için Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve refakat eden fırkateynlerin bölgeden çekilmesini şart koşuyor.

Reuters: Türkiye ile Yunanistan görüşmelere başladı

Reuters'ın haberine göre Türk ve Yunan yetkililer Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. İki ülke arasında askeri tansiyonu düşürme amacıyla Salı günü yapılması planlanan toplantı ertelenmişti.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  