Avrupa'dan Türkiye'ye IŞİD'lilerin iadesi konusunda çağrı

Türkiye'nin IŞİD zanlılarını ülkelerine sınır dışı etmeye başlamasına Avrupa'dan tepkiler sürüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi akşamı Brüksel'de düzenlenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Almanya'da mahkeme önüne çıkarılabilmeleri için IŞİD'le bağlantılarını ortaya koyacak somut delillerin ortaya konması gerektiğini belirtti. Maas bu nedenle, "söz konusu kişilerin tutuklanmaları ya da mahkeme önüne çıkartılabilmeleri için yeterli delillere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı bunun için de Türk hükümetinin bu konudaki ayrıntılı bilgileri kendilerine iletmesi beklentisini taşıdıklarını söyledi.

Maas bu konuda Türk makamlarla verimli bir işbirliği yapacaklarına inandığını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, hali hazırda Türk yetkililerle istişare halinde olduklarını belirterek, "bu hafta içinde Almanya'ya 10 kişinin iade edileceğini ve şu an için bu kişilerin kadın ve çocuklar olduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini" belirtti. Maas söz konusu kişilerin IŞİD'le herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"IŞİD'lilerin iadesiyle Avrupa'nın güvenliği tehlikeye atılıyor"

Öte yandan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin yakaladığı IŞİD'lileri iade açıklamasını eleştirdi. Planlanan iadelerin Avrupa ve Ortadoğu'nun güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunan Asselborn, "Bu barbarların serbest kalmaları mutlaka engellenmeli. Türkiye'nin bu konuda verdiği emirler yakışıksız" ifadesini kullandı.

Asselborn Türkiye'yi AB ve NATO ülkeleriyle birlikte hareket etmeye çağırdı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, IŞİD'le mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonunun yıllardır bu konuda önemli başarılar elde ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin münferit adımlarının bu konudaki çabaları tehlikeye atabileceğini söyledi. Asselborn, "Şayet söz konusu kişiler serbest kalacak olurlarsa, bu yöndeki tüm çabalar boşuna verilmiş olacak" dedi.

Yunanistan Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD'liyi kabul etmedi

Yunanistan, Türkiye tarafından Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'a iade edilmek istenen ve IŞİD militanı olduğu iddia edilen bir kişiyi ülkeye kabul etmedi.

DHA'nın bildirdiğine göre, Arap kökenli, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu iddia edilen kişi Türkiye'den sınır dışı edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen ABD vatandaşı, Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunan görevliler tarafından kabul edilmedi. İki ülkenin de kabul etmediği şüpheli, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Soylu: "Çatlasınız da patlasanız da göndereceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin yakaladığı IŞİD'lilerle ilgili olarak geçen hafta Avrupa ülkelerine yönelik bir çağrı yapmış ve "Avrupa'ya diyoruz ki 'Bunları size göndereceğiz, 3 tane, 5 tane, 10 tane göndereceğiz'. Bunlar bizim insanımız değil ki sizin kendi insanlarınız. Oradan paketlemiş göndermişsiniz. Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz. İade edeceğiz, ayağa kalkıyorlar. 'Biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne yaparsanız yapın'. Yok öyle yağma. Çatlasanız da patlasanız da, silseniz de saklasanız da, vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da, sizin ülkenize göndereceğiz" demişti.

DW, dpa / MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe