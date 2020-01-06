 Avrupa′dan İran′a ″şiddete son ver″ çağrısı | AVRUPA | DW | 08.01.2020

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AVRUPA

Avrupa'dan İran'a "şiddete son ver" çağrısı

Avrupa Birliği, Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenleyen İran'a "şiddete son ver" çağrısında bulundu. Gerilimin azaltımasını isteyen Almanya, Fransa ve İngiltere de İran'ı kınadı.

ABD üslerine saldırıyı İran'da sevinçle karşılayanlar oldu

ABD üslerine saldırıyı İran'da sevinçle karşılayanlar oldu

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak İran'ın, Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırıya Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri sert tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın saldırısının ardından bölgede şiddetin tırmanmaması konusunda uyarıda bulundu. Von der Leyen Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Diyaloğa yer açmak için silahların kullanılmasına artık son verilmeli" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise konuyla ilgili açıklamasında, İran'ın saldırısının "gerilimin tırmanmasının başka bir örneği" olduğunu söyledi. Irak'ta IŞİD ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona işaret eden Borrell, "Şu andaki durum geçen yıllarda gösterilen çabaları tehlikeye atıyor" ifadesini kullandı. Borrell, bölgede şiddetin artmasının hiç kimsenin çıkarına olmadığını vurguladı.

Almanya: Saldırıyı kınıyoruz

Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarından İran'ın ABD üslerine yönelik saldırısını kınayan açıklamalar geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçlerinin de konuşlandırıldığı Irak'taki askeri üslere İran'ın füze saldırılarını kınıyoruz. İran'ın gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan vazgeçmesini talep ediyoruz" dedi. "Günlerdir durumun sakinleşmesi için bütün taraflarla temas halinde" olduklarını belirten Maas, bütün taraflara "ihtiyatlı ve itidalli" olma çağrısında bulundu.

Fransa ve İngiltere'den "gerilimi azaltma" çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, saldırıyı kınayarak, artık "önceliğin gerilimin azaltılmasında" olması gerektiğini vurguladı. Fransız Bakan, "Şiddet sarmalına son verilmesi" gerektiğini belirterek, "itidal ve sorumluluğu desteklemek için" tüm taraflarla temas halinde olduklarını kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ve Alman mevkidaşı Maas (Arşiv)

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ve Alman mevkidaşı Maas (Arşiv)

İran'ın saldırısını kınayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Raab, saldırıyı "ihtiyatsız ve tehlikeli" olarak nitelendirerek, İran'ı böyle bir saldırının tekrarlanmaması konusunda uyardı. Tahran'a "gerilimi acilen azaltma" çağrısında  bulunan İngiliz Bakan, "Ortadoğu'daki bir savaşın sadece IŞİD'e ve diğer terör gruplarına faydası olacağını" belirtti.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği drone saldırısında öldürülmesinin ardından İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği balistik füze saldırıları gerilimi tırmandırdı.

Avrupa düzeyinde gerilimin azaltılması için diplomatik çabalar da sürüyor. Avrupa Birliği dışişleri bakanları Cuma günü Brüksel'de İran gündemi ile bir araya gelecek.

Almanya, Fransa, İngiltere'nin dışişleri bakanları bölgede gerilimin azaltılmasını görüşmek üzere Salı günü Brüksel'de bir araya gelmişti.

DW,AFP,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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