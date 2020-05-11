 Avrupa’da yaz tatilini kurtarma arayışı | AVRUPA | DW | 11.05.2020

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AVRUPA

Avrupa’da yaz tatilini kurtarma arayışı

Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu korona krizinden olumsuz etkilenen turizm sektörünü kurtarmak için Avrupa genelindeki otellerde ortak bir hijyen sertifikası uygulanmasını önerdi.

Strand von Rimini - Cattolica an der Adria, Provinz Rimini, Emilia-Romagna, Italien, Europa (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

Avrupa'da koronavirüs salgınına rağmen, vatandaşların seyahat edip, yaz tatili yapabilmesi için çareler aranıyor. Bu kapsamda, Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar grubu, Avrupa Birliği (AB) genelindeki oteller için aynı standartlara sahip bir hijyen sertifikası verilmesi önerisinde bulundu. 

Sosyal Demokrat Partili İsmail Ertuğ'un hazırladığı konuyla ilgili metinde, "Tatile gitmeye hazır olan kişiler, enfeksiyon riskinin nasıl asgari düzeye indirileceğine dair yönlendirme arayışında olacak" denildi.

Bu nedenle de turizm sektörünün güveni artıracak tedbirler alması gerektiği vurgulandı. "Eğer tatile gideceksek, rezervasyon yaptırdığımız otelin enfeksiyondan korunmayı sağlayacak tedbirleri aldığından emin olmayı isteriz" diyen İsmail Ertuğ, "Bu tür ortak koruma tedbirlerinin Avrupa Turizm Sertifikası'nda görünür" olacağını söyledi.

Sertifikayı bağımsız denetim kuruluşları versin önerisi

Avrupa genelindeki bu turizm sertifikasının otellere ortak bir hijyen standartı sağlaması ve TÜV veya Dekra gibi bağımsız denetim kuruluşları ya da kamu kurumları tarafından verilmesi öngörülüyor.

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Bu yaz tatil yapmak mümkün olabilecek mi?

Ertuğ'un verdiği bilgilere göre, turizm sertifikası verilmesi için yeterli dezenfeksiyon imkanlarının bulunması, temizlik, sosyal mesafe kuralına uyulması, ateş ölçümü, çeşitli dillerde bilgi yazılımları ile gıda hijyeninin sağlanması isteniyor. Otellerde yemek verilmesi halinde, açık büfe olmaması, yemeklerin personel tarafından dağıtılması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra, Sosyal Demokratlar Avrupa Seyahat Garanti Fonu oluşturulmasını öneriyor. Bu kapsamda, turizm alanında faaliyet gösteren şirketlerin iflasının engellenmesi için iptal edilen uçak seferleri ile her şey dahil geziler karşılığında bir kupon verilmesi sunulan öneriler arasında yer alıyor. AB'deki uygulamaya göre, iptal edilen seferler ve seyahatlerin parasının mümkün olan en kısa sürede ödeniyor. 

AB Komisyonu da korona krizinden ağır bir şekilde etkilenen turizm sektörüne ilişkin önlemlerini Çarşamba günü açıklayacak.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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