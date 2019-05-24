 Avrupa′da yalan haber anketi | YAŞAM | DW | 24.05.2019

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YAŞAM

Avrupa'da yalan haber anketi

Avrupa'da yalan haber alarmı. Sekiz ülkede yapılan bir araştırmaya göre, halkın çok sık yalan haberlerle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Söz konusu haberler en çok sosyal medyada yer buluyor.

Picture Teaser Fake news False facts - War of opinions ENG

Avrupa'daki 8 ülkede yapılan bir araştırma, yalan haberlerin ne denli yaygın hale geldiğini ortaya koyuyor. 15-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında 9 binden fazla yetişkin ile yapılan anketin sonucuna göre Almanya'da her altı kişiden biri, Fransa'da her dört kişiden biri, İtalya'da ise neredeyse her üç kişiden biri, bir gün içerisinde mutlaka bir kez yalan haberle karşılaşıyor.  

Anket şirketi YouGov'un online aktivist ağı Avaaz için yaptığı araştırmada en çarpıcı sonuç Macaristan'dan geldi. Araştırmaya göre ankete katılan Macarların yüzde 51'i, yani her iki Macar'dan biri gün içinde mutlaka bir kez yalan haber okuyor. İspanya'da ise bu oran yüzde yüzde 38.

En büyük mecra Facebook

Ayrıca ankete katılan Almanların yüzde 51'ini oluşturan her iki Almandan biri, haftada en az bir kez yalan haber okuduklarını söyledi.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu yalan haberlere en çok Facebook'ta rastladıklarını belirtti.

Öte yandan Avaaz tarafından Facebook'la ilgili gerçekleştirilen başka bir araştırmanın sonuçları Çarşamba günü açıklanmıştı. Yapılan açıklamada, yalan haberle desteklenen ırkçı içerikli 500'den fazla kuşkulu hesap ve grubun Facebook'a bildirildiği, ancak bunların sadece yüzde 77'sinin silindiği, diğerlerinin halen yayında olduğu belirtilmişti.

Facebook'tan yapılan açıkamada ise sahte kimlikle açıldığı ve kural ihlali yapıldığı belirlenen bazı hesapların silindiği ifade edilmişti.

 

dpa/TY/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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