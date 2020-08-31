 Avrupa’da vaka sayısı 4 milyonu geçti | AVRUPA | DW | 01.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Avrupa’da vaka sayısı 4 milyonu geçti

Avrupa’da koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçerken salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 216 bine ulaştığı bildirildi. En fazla vaka kaydedilen ülkeler Rusya, İspanya ve İngiltere.

Salgının en etkili olduğu Avrupa ülkelerinden İngiltere'nin Manchester kenti

Salgının en etkili olduğu Avrupa ülkelerinden İngiltere'nin Manchester kenti

Avrupa'da koronavirüs vaka sayısının 4 milyonu, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 216 bini geçtiği bildirildi. Fransız haber ajansı AFP'nin derlediği verilere göre, Avrupa'da en fazla vaka sırasıyla Rusya, İspanya ve İngiltere'de tescil edildi.

Salı günü itibariyle Avrupa'daki koronavirüs vaka sayısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre de 4 milyon 255 bine yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana Avrupa'da 2,3 milyon kişinin ise hastalığı atlatarak iyileştiği bildirildi.

Sadece Rusya'da vaka sayısı 1 milyonu aşarken, İspanya‘da bu sayı 439 bini geçti. İngiltere'de de günlük yeni vaka sayısının binin üzerine çıktığı bildirildi.

Vaka sayılarının çok hızlı Fransa Salı günü neredeyse 5 bin yeni vaka açıkladı. Geçtiğimiz Cuma günü Fransa'da 7 binin üzerinde yeni vaka açıklanmıştı. Hafta sonu da vaka sayısı yüksek seyretmiş ancak pazartesi günü tekrar 3 bin civarına inmişti. Fransa'da 30 binin üzerinde kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Küresel olarak vaka sayıları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 25 milyonu aştı. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 848 binin üzerine çıktı.

En fazla vaka 13 milyon 356 bin ile Amerika kıtasında bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise vaka sayısının 6 milyona yaklaştığı bildirildi.

AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB Komisyonundan yoksul ülkelere aşı sözü

AB Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan ve koronavirüs aşısının herkes tarafından ulaşılabilir olmasını hedefleyen bir girişime 400 milyon euro katkıda bulunacağını açıkladı.  

İspanya'da korona kurbanları için duygusal devlet töreni

Korona krizinin en sert vurduğu ülkelerden İspanya, pandemi nedeniyle kaybettiği kişileri andı. Devlet törenine kurban yakınları, sağlık çalışanları ile üst düzey AB ve DSÖ temsilcileri katıldı.  

AB liderleri 750 milyar euroluk korona paketini görüşüyor

AB liderleri, koronavirüs krizinden etkilenen ülke ekonomilerini yeniden canlandıracak bir yardım paketinin onay sürecini başlattı. Liderler, sunulan 750 milyar euroluk paketi ele alıyor.  

Benzer içerik

Symbolbild Corona-Impfstoff

AB Komisyonundan yoksul ülkelere aşı sözü 31.08.2020

AB Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan ve koronavirüs aşısının herkes tarafından ulaşılabilir olmasını hedefleyen bir girişime 400 milyon euro katkıda bulunacağını açıkladı.

BdTD China Peking Kinder mit Masken spielen in Nähe des Eingangs zur Verbotenen Stadt

DSÖ: 6-11 yaş aralığındaki çocuklar da maske takmalı 24.08.2020

Pek çok ülkede okullar yeniden açılırken, DSÖ, 6-11 yaş arası çocukların maske takmasının koronavirüsün yayılmasını azaltacağı konusunda uyarıyor.

Schweiz | Tedros Adhanom Ghebreyesus

DSÖ: Pandemi 2 yıldan az sürecek 21.08.2020

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs pandemisinin 2 yıldan daha kısa sürede sona ermesinin beklendiğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Yunanistan'ın Fransa'dan almak istediği iddia edilen Rafale tipi savaş uçakları

Atina Fransa'dan Rafale alıyor iddiası

Atina, Türk-Yunan geriliminin tırmandığı bir dönemde, bazı ülkelerden silah satın almak istediğini duyurdu. Yunanistan'ın Rafale tipi 18 savaş uçağının alımı için Fransa ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  