Avrupa'da Trump'a karşı strateji arayışı

Almanya ve Fransa Trump döneminde ABD politikalarında yakın istişare kararı aldı. Avrupa'nın daha egemen ve birlik içinde hareket etmesi ve ortak stratejiler geliştirmesi yönünde çağrılar yükseliyor.

Berlin ve Paris, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısına "birlikte ve özgüvenli" olarak çıkma konusunda uzlaştı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Trump ile ilişkiler konusunda yakın istişare içinde bulunma kararı aldıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada da Trump dönemine yönelik izlenecek politika konusunda ipuçları verdi.

Macron mesajında, "ABD ile işbirliği içinde, çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunarak, bu yeni bağlamda daha birleşik, daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Trump'ın seçim galibiyetini ilk kutlayan liderlerden olan Macron, bu kutlama mesajında da ABD ile gelecekteki ilişkilerin kolay olmayacağına işaret etmişti. Trump'la birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade eden Macron, "Sizin ve benim inançlarımızla. Saygı ve hırsla" ifadelerine yer vermişti.

Macron bugün gerçekleşen haftalık kabine toplantısında da "stratejik bir Avrupa uyanışına" duyulan ihtiyacı vurguladı. Hükümet sözcüsü Maud Bregeon, Macron'un "Fransa, AB içindeki birliği ve çıkarlarımızı korumak için Avrupa'da daha fazla egemenlik için sesini yükseltecek" dediğini aktardı.

Fransa hükümeti sözcüsü Bregeon, ABD'nin Fransa'nın müttefiki olduğunu ve müttefik olarak kalmaya devam edeceğini, ancak Cumhurbaşkanı Macron'un Trump ile "talepkar" bir ilişki içinde kalacağını vurguladı.

Fransa Başbakanı Michel Barnier ise ABD'ye karşı "Avrupa stratejisi" geliştirilmesi çağrısında bulundu. Barnier, Avrupa ülkelerinin ABD ile ilişkilerde tek tek hareket etmeleri veya ikili ilişki kurmak yerine "koordineli bir Avrupa stratejisine ihtiyaç" olduğunu kaydetti.

Almanya ve Fransa savunma bakanları görüşecek

Almanya ve Fransa'nın Trump konusunda ortak adım atma girişimi çerçevesinde iki ülkenin savunma bakanları bu akşam bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu bağlamda Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Fransız mevkidaşı Sébastien Lecornu Paris'te bir araya gelecek.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada teklifin Lecornu'dan geldiği belirtilerek, "Bakanlar ABD seçimlerinin Avrupa savunma politikasına etkilerini istişare edecekler" denildi.

Juncker'den Avrupalılara birlik çağrısı

Donald Trump'ın ABD'deki seçim galibiyetini değerlendiren AB Komisyonu eski Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupalıları birlik olmaya çağırdı. Çarşamba günü Brüksel'de Katolik Haber Ajansı'na (KNA) demeç veren deneyimli siyasetçi, "Şimdi önemli olan kafamızı kuma gömmek değil, müstakbel başkanın karşısına düzensiz bir tavuk sürüsünden ziyade birleşik bir oluşum olarak çıkmak" dedi.

Amerikalıların, Avrupalıların tasvip etmediği bir başkan seçtiklerini ancak bu kararlarından dolayı onları yargılamanın da doğru olmadığını belirten Juncker, "Hem dünya çapında demokratik karar alma mekanizmalarına saygıyı savunup hem de Amerikalıların demokratik ve egemen seçimlerini aşırı derecede eleştiremezsiniz" dedi.

Juncker, şu anın Trump yönetimine karşı tutarlı bir davranış sergilemenin ve müstakbel başkana "seçildiği için" gerekli saygıyı göstermenin zamanı olduğunu söyledi.

AFP,KNA/TY,BK

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