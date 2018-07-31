Avrupa'da rekor sıcaklık hayatı felç etti

Avrupa kıtasını etkisi altına alan sıcak hava dalgası rekor sıcaklıkların gözlenmesine neden oluyor. Portekiz'in başkenti Lizbon'da sıcaklık, Cumartesi günü 44 santigrat dereceye çıkarak 37 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Lizbon'da en yüksek sıcaklık 1981 yılında 43 santigrat derece olarak kaydedilmişti.

Portekiz'de hafta sonu en yüksek sıcaklık ise ülkenin orta kesimlerinde yer alan Alvega'da görüldü. Bölgede sıcaklık 46.8 santigrat derece seviyesine ulaştı. Portekiz'de ölçülen en yüksek sıcaklık 2003'te 47.4 santigrat olmuştu.

Sıcak hava, Portekiz'de orman yangınlarına da neden oldu. Algarve bölgesinde bin hektarlık alan kül oldu. 700 kişilik itfaiye ekibinin alevleri kontrol altına alma çabası sürüyor.

İber Yarımadası'nı etkisi altına alan sıcak ve tozlu havanın arkasında Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası yatıyor.

Sıcak havanın etkili olduğu ülkelerden biri İspanya

İspanya'da 41 bölge için uyarı

Sıcak hava dalgası İspanya'da da rekor sıcaklıkların görülmesine neden oldu. Termometrelerde sıcaklığın 44 dereceye ulaşması üzerine yetkililer, ülkedeki 50 bölgeden 41'i için sıcaklık uyarısı yaptı. Sıcak havanın özellikle yaşlılar ve çocuklar için tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Fransa'da ise artan sıcaklık nedeniyle dört nükleer santralde enerji üretimi geçici olarak durduruldu.

İsviçre'de askerler üniforma çıkardı

Artan sıcaklıklar karşısında İsviçre ordusu askerlere, üniforma yerine şort ve tişört giyme esnekliği tanıdı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ise patilerinin asfaltın sıcaklığından olumsuz etkilenmesini önlemek için polis köpeklerine özel ayakkabılar giydirildi.

Sıcak hava karşısında Alman demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn da trenlerin geç kalması durumunda yolculara ücretsiz su verileceğini duyurdu.

Meteoroloji uzmanları, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının gelecek haftanın ilk günlerine dek etkisini sürdüreceğini belirtiyor.

Yüzmek için en güzel yerler Tatilin fotoğrafı Havalar oldukça sıcak. Serin göllerden, nehirlerden veya denizlerden uzak olsanız bile, dünyanın en güzel sularına bakmak bile belki serinlemenize yardımcı olabilir.

Yüzmek için en güzel yerler Ik Kil Cenote Doğal Çukuru Ik Kil Cenote’nin yeşil derin sularına dalmadan önce 26 metre aşağı inmek zorundasınız. Mayalar yüzyıllar önce burayı bir su kaynağı ve kurban sunma yeri olarak kullanmış. Bugün Meksika’nın Yucatan yarımadasında bulunan bu popüler turistik yer ferahlatıcı bir yüzme yeri arayanlar için de cazip bir seçenek.

Yüzmek için en güzel yerler Almanya’da Walchen Gölü Bu turkuaz göl Bavyera Alpleri’nin kalbinde yer alıyor. Walhensee veya Walchen Gölü, mükemmel rüzgar koşulları nedeniyle rüzgar sörfü ve deniz meraklıları arasında popüler. Yaz aylarında ortalama 19 derecelik serinletici bir sıcaklığa sahip göle hızlı bir dalış yapmak en iyisi.

Yüzmek için en güzel yerler Zanzibar’ın cennet plajları Kumlu plajları ve göz kamaştıran sularıyla Afrika'nın doğusundaki Zanzibar bir turist cenneti. Giderek daha popüler bir tatil yeri olmasına rağmen, Hint Okyanusu’nda yüzmek için hala güzel balıkların eşlik ettiği sakin yerler bulabilirsiniz.

Yüzmek için en güzel yerler ABD’de Havasu Şelaleleri Yüzme takımını ve yürüyüş ayakkabılarını topla. Havasu Şelaleri’nin zümrüt sularına dalmadan önce, Büyük Kanyon Milli Parkı’nda 16 kilometrelik bir yürüyüş yapmanız gerekecek. Yorucu gibi gelse de sonunda büyük ödül böyle bir suda yüzmek.

Yüzmek için en güzel yerler İsviçre’de "Alplerin İncisi" İsviçre’nin bozulmamış doğasının ortasında "Alplerin İncisi" olarak anılan bir yer var: Caumasee ya da Cauma Gölü. Turkuaz su, adeta rahatlatcı bir yüzmeye davet ediyor. Sadece 2 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridiyle göl oldukça küçük. Ancak sapa konumundan dolayı asla kalabalık değil.

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Yüzmek için en güzel yerler Buz gibi sularıyla Louise Gölü Burası herhalde herkes için en ferahlatıcı yüzme yeri. Kanada Rocky Dağları’nın Banff Ulusal Parkı’ndaki Lake Louise’in suları her yıl Haziran ayına kadar donuk durumda oluyor. Buzul soğuklarına dayanabiliyorsanız, çarpıcı bir manzarayla ödüllendirileceksiniz.



DW,AP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe