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Avrupa'da rötarlı uçuşlar "endişe verici" boyutta

50 dakika önce

2022 yaz döneminde, Avrupa havalimanlarından kalkış yapan uçakların yüzde 37'sinde rötar yaşandı. Buna sebep olarak havalimanlarında personel eksikliği ve grevler gösteriliyor.

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Helsinki Havalimanı'nda, kalkacak uçakları gösteren elektronik panonun önünde bekleyen bir yolcu
Fotoğraf: Micha Korb/pressefoto korb/picture alliance

Avrupa havalimanlarında geçen yıl sıklıkla yaşanan personel eksikliği ve grevler, 2022 yaz dönemi uçuş planlarında hissedilir derecede olumsuz etki yarattı.

Uçak yolcularının haklarını korumak ve savunmak üzere kurulan Berlin merkezli AirHelp şirketi tarafından sonuçları Salı günü açıklanan bir araştırmaya göre, geçen yıl Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık yaz döneminde, Avrupa çapında uçuşların yüzde 37'sinde rötar yaşandı. Korona pandemisi öncesindeki son yaz dönemi olan 2019 yılının, aynı üç aylık zaman diliminde, rötarlı kalkış yapan uçakların oranı yüzde 27 olmuştu.

Yapılan araştırmaya göre Almanya'da en fazla gecikmeli uçuşun yaşandığı havaalanı, ülkenin en büyük havaalanı olma özelliğini taşıyan Frankfurt Havalimanı oldu. Buradan kalkan uçakların yarısından fazlası rötar yaptı. 2019'da da bu kategoride Almanya'da karnesi en kötü olan havalimanı Frankfurt'ta, o dönem uçakların üçte biri gecikmeli havalanmıştı. Almanya'da, 2022 yaz döneminde en fazla rötarlı kalkışın olduğu ikinci sıradaki havalimanı, yüzde 50 gecikme ile yine Frankfurt'ta yer alan Hahn Havaalanı, üçüncü sırada ise yüzde 48 rötarlı kalkışla Köln/Bonn Havalimanı oldu.

Almanya'nın en az rötarlı uçuş yapılan havaalanı ise Stuttgart Havalimanı. Burada gecikmeli kalkış yapan uçakların oranı yüzde 25'in altında kaydedildi. Stuttgart'ı, yüzde 70 zamanında kalkış oranı ile Bremen ve Dresden havalimanları takip etti.

Lufthansa havayolu şirketine ait Boeing 747-8 tipi bir yolcu uçağı, Frankfurt Havalimanı'na inmek üzere
2022 yaz döneminde, Almanya'da en fazla rötarlı kalkış Frankfurt Havalimanı'nda yaşandıFotoğraf: Arne Dedert/dpa/picture alliance

99 milyon yolcu rötardan muzdarip oldu

AirHelp'in açıklamasına göre, 2022 yaz döneminde Avrupa çapında rötar yapan uçuşlardan yaklaşık 99 milyon yolcu etkilendi. Böylece 2019'a kıyasla, gecikmeden muzdarip olan yolcu sayısı 10 milyon artmış oldu. Kıta genelinde en fazla rötarın yaşandığı ülke ise yüzde 47'lik gecikme oranıyla Sırbistan. Sırbistan'ı yüzde 45 ile Yunanistan ve yüzde 44 ile Bulgaristan takip ediyor.

Rötarlı uçuşlardaki artışı "endişe verici" olarak nitelendiren AirHelp, 2019'un yaz dönemine oranla, 2022'de korona pandemisinin etkilerine bağlı olarak daha az yolcunun havalimanlarını kullandığını, buna rağmen olumsuz rakamların büyük oranda arttığını vurguluyor. AirHelp, devam eden kalifiye personel açığı, grevler ve öngörülemeyen hava muhalefeti sebebiyle içinde bulunduğumuz 2023 yaz döneminde rötarlı uçuş oranının daha da artacağını tahmin ediyor.

Avrupa genelinde en az rötarlı uçuşun olduğu ülkeler ise sırasıyla Finlandiya (yüzde 20), Litvanya (yüzde 20) ve Norveç (yüzde 22) oldu.  

AFP / ET,HT

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