Avrupa'da Noel öncesi saldırı alarmı

İslamcı bir grubun Köln ve Viyana'da Noel'de saldırı planladığı şüphesiyle başlatılan soruşturmalarda Avusturya'da 4 kişi gözaltında. Noel öncesi Avrupa genelinde güvenlik açısından durumun gergin olduğu belirtildi.

Almanya'nın sembolik yapılarından Köln Katedrali ile Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir kiliseye bir İslamcı grup tarafından saldırı planlandığı şüphesiyle başlatılan soruşturmalarda gözaltılar yapıldı.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, ülkenin iç istihbarat teşkilatının dört şüpheliyi gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin sorgularına başlanacağı belirtilen açıklamada soruşturmanın güvenliği açısından başka detay paylaşılamadığı belirtildi. Ancak Noel öncesi Avusturya'da ve Avrupa'nın genelinde güvenlik açısından gerilimli bir dönem olduğu belirtilerek, kamusal alanlarda izleme ve gözlem faaliyetlerinin artırıldığı kaydedildi.

Köln Katedrali'ne yönelik benzer bir terör saldırısı şüphesiyle Cumartesi gününden beri alarm halinde olan Almanya'da ise henüz gözaltına alınan bir şüpheli yok.

Bild gazetesi kısa süre önce yaptığı haberinde özel harekat polislerinin operasyonunda bir kişinin Almanya'da, birden fazla kişinin de Viyana'da gözaltına alındığını belirtmişti.

Köln'de polis alarma geçti

Cumartesi günü, bir İslamcı grubunun Köln ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da Noel öncesi terör saldırısı düzenleyeceğine dair ortaya çıkan bazı bulgular ve şüpheler üzerine Köln polisi alarma geçmiş ve kalabalık bir bölgede yer alan turistik yapıyı abluka altına almıştı. Katedralde köpeklerle patlayıcı araması yapılırken, Noel arifesine denk gelen pazar ayininde de ziyaretçiler kontrol edilerek içeri alındı. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgiye göre kilisede herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı.

Katedralde güvenlik önlemleri artırıldı Fotoğraf: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, halka saldırı korkusuyla Noel'de kiliseye gitmekten kaçınmamaları çağrısında bulundu. "Terörizm tehdidinin uzun zamandır olmadığı kadar yüksek olduğunu biliyoruz ve Hıristiyan bayramı ritüellerimiz elbette İslamcı teröristlerin de hedefinde" diyen Reul, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri aldığını kaydetti.

Saldırı planladığından şüphelenilen örgütün IŞİD'e bağlılık yemini eden Afganistan merkezli Horasan İslam Devleti olduğu iddiası Alman basınında yer aldı.

dpa / GY,JD

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