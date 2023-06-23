Avrupa'da LGBTİ+ karşıtı söylem yükselişte

Avrupa'da Haziran ayında yapılan Onur Haftası etkinliklerinde LGBTİ+ topluluğunu hedef alan dezenformasyon ve nefret söylemi sosyal medyada yayıldı. Söylemler, şiddeti de teşvik eden aşırı tepkileri tetikledi.

Avrupa'daki LGBTİ+ aktivistleri zehirli içeriklerin yükselen LGBTİ+ karşıtı eğilimlerin bir yansıması olduğu görüşünde.

Topluluk özellikle Onur Yürüyüşü gibi kamuyana açık etkinliklerde baskı altında kalıyor. Geçen yaz Avrupa'da düzenlenen Onur Yürüyüşlerisırasında yaşanan şiddet olaylarının ardından, internet üzerinden yayılan dezenformasyon ve nefret endişeleri artırdı.

Ordunun "LGBT birimleri" kuracağını belirten Lehçe bir sosyal medya paylaşımı Sırbistan'da Telegram, Twitter ve Facebook üzerinden paylaşıldı. Bunun üzerine bazı kullanıcılar yeni askerlerin "kazığa bağlanıp yakılması" gerektiği yorumunda bulunurken, bazıları da Hitler'in eşcinsellere yönelik zulmünü öven ifadeler kullandı.

Fransa'dan Macaristan'a LGBTİ+ karşıtlığı

Paris'teki Zafer Takı'nın gökkuşağı sanat enstalasyonuna dönüştürüldüğüne dair bir başka yanlış iddia da birçok farklı Avrupa dilinde viral oldu. Facebook kullanıcıları buna hakaretle karşılık verirken bir kişi LGBTİ+ bireylerin yakılarak idam edilmesini istedi.

Macaristan'da hükümet ve hükümet yanlısı medyada çalışan kişiler LGBTİ+ karşıtı bir söylem kullanırken, Onur Yürüyüşü etkinliklerine homofobik hakaretlerle atıf yapılıyor.

Polonya'daki Onur Yürüyüşü Fotoğraf: Kacper Pempel/REUTERS

Bazı online içeriklerde ise LGBTİ+ karşıtlığı, işi LGBTİ+ toplumunun çocuk istismarı yaptığını iddia eden paylaşımlara kadar vardırdı. LGBTİ+ topluluğunun toplum için bir tehlike olduğu da sıklıkla paylaşılıyor.

Kanadalı bir komedyen olan Brad Gosse'un yetişkinler için yazdığı bir kitabın, trans hakları kampanyasının bir parçası olarak "çocuklara cinselliği teşvik ettiğini" iddia eden Fince ve Hırvatça paylaşımlar, kitabin hiciv niteliği taşıdığını ya gözden kaçırdı ya da kasıtlı olarak görmezden geldi.

Gosse Twitter'da olayı "Bunların aslında çocuk kitabı olduğunu düşünüyorsanız, oy kullanmanıza izin verilmemeli" diye alaya aldı.

Aktivistler yanlış iddialar ve nefret söylemidalgasının LGBTİ+ bireylere karşı giderek şiddetlenen kamusal söylemin bir parçası olduğunu belirtiyor.

İspanya, Slovenya ve Moldova gibi bazı Avrupa ülkeleri LGBTİ+ haklarını koruyan yeni yasalar kabul etti.

Ancak Brüksel merkezli ILGA-Europe (Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği) tarafından kısa süre önce yayınlanan bir raporda "kamusal söylemin özellikle trans bireylere karşı daha kutuplaşmış ve şiddet içeren bir hal aldığının" tespit edildiği belirtildi.

Mayıs 2023 tarihli Avrupa Dijital Medya Gözlemevi (EDMO) raporunda ise LGBTİ+ karşıtı yanlış bilgi ve dezenformasyonun "genellikle azınlıklara, yasalara ve kurumlara karşı nefreti körüklediği" belirtildi.

Araştırmacılar ve aktivistler sosyal medya platformlarında yeterli içerik yöneticisi olmamasının sorunu daha da kötüleştirdiğini söylüyor.

Küresel bir eğilim

Avrupa'daki Onur etkinliklerinde LGBTİ+ karşıtı söylemlerin artması küresel bir eğilimin de parçası.

AFP'ye konuşan organizatörler, ABD'deki bazı Onur Yürüyüşü kutlamalarının politikacıların özellikle LGBTİ+ haklarını kısıtlamak istediği eyaletlerde, topluluğu pedofili ve Satanizmle ilişkilendiren yanlış iddiaların sosyal medya platformlarında birikmesi nedeniyle bu yıl azaltıldığını söyledi.

Onur Yürüyüşü etkinlikleri etrafındaki dezenformasyon ve nefret söylemindeki artış, aktivistlerin LGBTİ+ bireylere yönelik fiziksel saldırıların Avrupa'da genel olarak arttığını vurguladığı bir döneme denk geliyor.

ILGA-Europe, 54 ülkeden gelen vaka raporlarının derlendiği 2022 yıllık değerlendirmesinde Avrupa ve Orta Asya'da son on yılın en ölümcül saldırı artışının yaşandığını belirtti.

Oslo'da her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü geçen yıl LGBTİ+ mekanlarında meydana gelen ölümcül silahlı saldırıların ardından iptal edildi. Bratislava da bir LGBTİ+ barının önünde gerçekleşen benzer bir saldırıyla sarsıldı.

AFP / SSB, TY

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