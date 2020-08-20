Avrupa’da iki kişi Covid-19’a yeniden yakalandı

Covid-19 için aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken Avrupa’da ilk kez iki kişinin yeniden hastalığa yakalandığı açıklandı. İki vakanın Hollanda ve Belçika'da olduğu duyuruldu.

Hafta başında Hong Kong’da Covid-19’a yakalanmış bir kişide yeniden hastalığın görüldüğüne dair haberler basına yansımıştı. Ancak yeni vakalar Avrupa’da bir ilk.

Hollanda medyasında çıkan haberlere göre, Hollandalı hasta ileri yaşta ve zayıf bir bağışıklık sistemi var. NOS televizyonunun haberinde görüşlerine yer verdiği virolog Marion Koopman, mevcut vakanın, hastalığı daha önce hafif semptomlu kişilerde yeniden hastalığın nüksedebildiğine işaret ettiğini söyledi.

"Ömür boyu bağışıklık yok"

Belçikadaki vakada ise hafif semptomların görüldüğü belirtilirken Belçikalı virolog Marc Van Ranst, "Bu çok kötü bir haber. Yeni gelişme gösteriyor ki hastaların ilk vakada ürettiği antikorlar virüsün yeni bir türünden kaynaklı yeni bir enfeksiyonu engellemek için yeterince güçlü değil" değerlendirmesini yaptı.

Ranst, "Bunun az görülen bir durum mu olduğu yoksa çok sayıda insanın enfekte olduktan altı yedi ay sonra yeniden enfekte olabildiğine mi işaret ettiği henüz kesin değil" dedi.

Hong Kong Üniversitesi'nden mikrobiyolog Kai-Wang To ise "Covid-19 hastaları bir kere iyileştikten sonra yeniden enfekte olmayacağını düşünmemeli. Bunlar bize gösteriyor virüsten bir here enfekte olmak bazı insanlarda ömür boyu bağışıklık sağlamıyor" yorumunu yaptı.

Olumlu bulanlar da var

Ancak buna karşın bazı uzmanlar gelişmeyi olumlu olarak yorumluyor. ABD’deki Georgetown Üniversitesi'nden bilim insanı Jesse Goodman, "Eğer yeniden enfekte olma söz konusuysa, bu bize kalıntı bir bağışıklık ihtimalini gösteriyor ki bu da kişinin yeniden hasta olmasını engellemeye yardımcı bir faktör" dedi.

Londra'daki Hijyen ve Tropik İlaçlar Okulu'ndan mikrobiyolog Brenden Wren da, "nadir görülen yeniden enfeksiyon vakalarının olması, Covid-19 aşısı geliştirmek için verilen küresel çabayı olumsuz yönde etkilememeli" değerlendirmesini yapıyor.

Video izle 03:17 Paylaş Almanya'da aşı 2021 başında kullanılabilir E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3hD7x Almanya'dan aşı açıklaması: 2021 başında kullanılabilir

AFP, AP, rtr / DBN,HT

© Deutsche Welle Türkçe