 Avrupa′da her altı kişiden biri yoksul | AVRUPA | DW | 22.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Avrupa'da her altı kişiden biri yoksul

Avrupa İstatistik Dairesi (Eurostat) verilerine göre Avrupa'da her altı kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. En yoksullar Romanya'da.

Deutschland Berlin Symbolbild Armut (Imago/H. Müller-Stauffenberg)

Alman Saarbrücker Zeitung'un Avrupa İstatistik Dairesi (Eurostat) verilerine dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan (AB) her altı kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Söz konusu raporun 2017 yılı verileri, AB vatandaşlarının yaklaşık yüzde 17’sinin yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Almanya’da ise bu oran aynı dönemde yüzde 16 olarak tespit edildi. Günümüzde ise AB içinde 85,3 milyon, Almanya’da da 13,1 milyon insan yoksulluk sınırında. Eurostat kriterlerine göre net geliri ülke ortalamasının yüzde 60 altında olan kişiler yoksulluk riski altında sayılıyor. 2017’de Almanya’da bu sınır bin 96 Euro olarak tespit edilmişti.

Yoksulluğun en düşük olduğu ülkeler yaklaşık yüzde 9 oranıyla Çekya ve yüzde 11,5 oranla Finlandiya. Yoksul nüfusun en çok olduğu AB ülkesi ise yüzde 23,6’lık oranla Romanya. Konuyu değerlendiren Almanya Federal Meclisi'ndeki muhalefet partilerinden Sol Parti’nin Sosyal Konular ve İş Piyasası Uzmanı Sabine Zimmermann Avrupa’nın sosyal açıdan bölünmüş olduğunu belirtti. Yoksullukla mücadelede ciddi bir ilerleme yaşanamadığını ifade eden Zimmermann, "Avrupa’da sosyal standartlara ihtiyacımız var. Bu, önümüzdeki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde cevap arayacağımız belirleyici sorulardan biri olacak" dedi.

KNA /ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya işsizler için en riskli AB ülkesi

Eurostat'ın verilerine göre Almanya, gelişmiş ekonomisi ve yüksek refah seviyesine rağmen, işsizlerin en fazla yoksulluk riski yaşadığı AB ülkesi. (27.02.2018)  

Avrupa'daki çocuk yoksulluğu endişelendiriyor

Almanya ve Avrupa'da korkutucu boyutlarda olan çocuk yoksulluğu nesilden nesle aktarılıyor. Yoksulluk mağduru çocuklar ve yetişkinler devletin kendilerini yalnız bıraktığından şikayetçi. (02.02.2018)  

Avrupa'da her dört çocuktan biri yoksul

Eurostat'ın verilerine göre, Avrupa'daki çocukların dörtte birinden fazlası yoksulluk ve sosyal dışlanma tehdidiyle karşı karşıya. (02.08.2016)  

Benzer içerik

EU-Gipfel Brexit in Brüssel | Theresa May

Stuttgarter Nachrichten: Brexit bulaşıcı bir tehlikeye dönüşebilir 22.03.2019

Avrupa Birliği‘nin (AB) Brexit için İngiltere’ye ek süre tanıma kararı ve Almanya’da emekli cumhurbaşkanlarına sağlanan maddi olanakların kısıtlanmasına yönelik meclis kararı Alman basınında öne çıkıyor.

Merkel im Bundestag Regierungserklärung EU-Gipfel Brexit

Merkel: Brexit koşullu olarak ertelenebilir 21.03.2019

Almanya Başbakanı Merkel, Brexit’in ertelenmesinin gelecek hafta İngiltere parlamentosunda gerçekleşecek oylamanın sonucuna bağlı olduğunu açıkladı.

Straßburg Brexit-Verhanndlung | Theresa May & Jean-Claude Juncker

ST: May Brüksel’in güvenini kaybetti 20.03.2019

Yeni Zelanda’daki terör saldırısının yankıları, İngiltere’nin Brexit konusunda AB'den ek süre talebi ve ABD’nin Berlin Büyükelçisi Grenell’in Almanya’nın savunma harcamaları ile açıklamaları basınının yorum konuları.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB'den Brexit'e koşullu erteleme

Brexit konusunda İngiltere'nin iki seçeneği var. Anlaşmalı çıkış için 22 Mayıs, anlaşmasız çıkış içinse 12 Nisan tarihi öngörülüyor. Daha uzun erteleme için İngiltere’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması şart.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  