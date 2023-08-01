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Avrupa'da 40 kişiden biri internete erişemiyor

3 saat önce

AB'de yapılan bir araştırmadan çıkan sonuca göre her 40 kişiden biri internete erişemiyor. Yoksulluk sınırındakiler için ise bu oran çok daha yüksek.

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Avrupa'da internet erişimi yoksuluk sınırında olanlar için oldukça güç.
Avrupa'da internet erişimi yoksuluk sınırında olanlar için oldukça güç.Fotoğraf: Avishek Das/ZUMA Wire/picture-alliance

Avrupa Birliği'nde (AB) her 40 kişiden biri internete erişim sağlayamıyor. Bu rakam AB nüfusunun yüzde 2,4'ünün internete ulaşamadığını ortaya koyuyor.

İstatistik ofisi Eurostat'ın 1 Ağustos Dünya Küresel Ağ Günü (World Wide Web Day) nedeniyle yayınladığı bildiriye göre bu oran yoksulluk riski altında olanlar için yüzde 7,6 ile üç kat daha yüksek.

Eurostat'ın verilerine göre 2022 yılında ekonomik nedenlerle çevrimiçi hizmetlerden yoksun kalan AB vatandaşlarının oranı Finlandiya'da yüzde 0,3 ile Romanya'da yüzde 9,1 arasında değişiyor. Almanya yüzde 2,6 ile İtalya ile birlikte altıncı sırada yer alıyor.

Yoksulluk riski altında olanlar için ise söz konusu oran Finlandiya'da yüzde 1 ile Romanya'da yüzde 25 arasında değişiyor.

Almanya'da ise yoksulluk riski altında bulunanların internete erişim oranı yüzde 8,3 olarak ölçülürken, ülkeler sıralamasında Almanya altıncı sırada yer aldı. İtalya'da oran yüzde 7,6 olarak tespit edildi.

AB nüfusu içinde internete erişimi bulunmayan kişilerin oranı 2021 yılına kıyasla yüzde 0,3; yoksulluk riski altında oldukları için internete erişimleri olmayan kişilerin oranı ise yüzde 0,8 oranında geriledi.

KNA/TY,AÜ

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