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Avrupa'da hekim sayısı artıyor

44 dakika önce

AB'de tıp doktorlarının sayısı sürekli artıyor. En fazla doktor yoğunluğu 100 bin kişiye 629 hekimin düştüğü Yunanistan'da. Türkiye'de ise bu sayı 100 binde 200.

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Almanya'nın Leipzig kentinde çalışan Belaruslu doktor Lisa Baranuskaya
Fotoğraf: Privat

Avrupa Birliği'nde (AB) kişi başına düşen mesleki olarak aktif doktor sayısı son on yıllarda istikrarlı bir artış gösteriyor.

Doktor yoğunluğunun en yüksek olduğu ülke ise, Avrupa'da tıbbın doğum yeri olarak adlandırılan Yunanistan. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından Lüksemburg'da yapılan açıklamada, 2021 yılına ait mevcut son verilere göre Yunanistan'da her 100 bin kişiye yaklaşık 629 doktor düşüyor. Portekiz 562 doktorla ikinci en yüksek orana sahipken, onu 541 doktorla Avusturya, 491 doktorla Kıbrıs ve 453 doktorla Almanya izliyor.

Türkiye'den Almanya'ya göçen doktorları neler bekliyor?

Almanya'da bundan 30 yıl önce 100 bin kişi 276 pratisyen hekim ve uzman doktoru paylaşıyordu. O zamandan bu yana bu sayı nüfusa oranla yüzde 64 artış gösterdi. Avusturya'da ise 100 bin kişiye 309 doktorun düştüğü 1991 yılından bu yana artış yüzde 75'i buldu. Ölçeğin alt ucunda ise 100 bin kişi başına 318 doktorun düştüğü Fransa, 325 doktorun düştüğü Belçika ve 330 doktorun düşüğü Macaristan yer alıyor.

Eurostat tahminlerine göre 2021 yılında AB'de toplam 1.82 milyon doktor faaliyet gösteriyordu.

Mutlak rakamlara göre birinci sıra Almanya'nın

Mutlak rakamlara bakıldığında ise en kalabalık nüfusu barındıran AB ülkeleri en fazla hekimin faal olduğu ülkeleri oluşturdu. Buna göre 377 bin hekimin görev yaptığı Almanya, AB'de çalışan tüm doktorların yüzde 21'ini barındırmış oldu. Onu 243 bin doktorla İtalya, 216 bin doktorla Fransa ve 213 bin doktorla İspanya takip etti.

Türkiye'de 100 bin kişiye 200 doktor

Medimagazin adlı tıp portalının verilerine göre Türkiye, kişi başına düşen doktor sayısı sıralamasında 44 ülke arasında 34'üncü sırada yer alıyor. Portalın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerine dayandırdığı habere göre Türkiye'de her 100 bin kişi için 200 doktor görev yapıyor.

 

KNA,DW / TY,ET

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