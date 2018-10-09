Avrupa'da hava kirliliği yarım milyon erken ölüme yol açtı

Avrupa'da hava kalitesinde ilerleme gözlense de hava kirliliği insan sağlığı için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından açıklanan rapora göre, hava kirliliği 2015 yılında Avrupa çapında 500 binden fazla erken ölüme sebep oldu. Bu ölümlerden çoğunun PM2.5 olarak bilinen partikül maddeden kaynaklandığı belirtildi.

Kopenhag merkezli ajansın yöneticisi Hans Bruyninckx, "görünmez bir katil” olarak nitelendirdiği hava kirliliği ile mücadele için kirliliğin nedenlerini ele almaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Bruyninckx, Avrupa'nın ulaşım, enerji ve tarımdan kaynaklanan emisyonları azaltmaya ve bu alanları daha temiz ve sürdürülebilir hale getirmeye yönelik çabalarını iki katına çıkartması gerektiğini söyledi.

EEA'nın raporu 28 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Birlik'te yer almayan 11 ülkede 2000-2016 yılları arasında yapılan hava kalitesi analizinin güncellenmiş haline dayanıyor.

Kıtadaki 2 bin 500'ü aşkın gözlem noktasından toplanan verilere göre karayolu taşımacılığı Avrupa'daki hava kirliliğinin nedenleri arasında hala başı çekiyor. Raporda Londra ve Paris gibi metropollerin yanı sıra, Almanya ve Türkiye'nin birçok yerinde dizel araçlardan kaynaklanan azot dioksitin özellikle yaygın olduğu belirtiliyor.

Rapora göre PM2.5'in en yüksek oranda görüldüğü yerler ise İtalya'nın kuzeyi, Polonya, Balkan ülkeleri ve Türkiye.

Dünyada 500 binden fazla çocuk kirli hava yüzünden öldü

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan raporda da benzer verilere dikkat çekilerek, hava kirliliğinin özellikle çocukların sağlığı açısından tehlike oluşturduğu belirtildi.

Raporda, dünya çapında 2016 yılında açık ve kapalı mekanlardaki hava kirliliğinin solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu ve beş yaş altı 543 bin çocuğun ölümüne yol açtığını belirtildi. Örgüt, özellikle kömürlü sobaların kullanımının yaygın oduğu yoksul ülkelerdeki çocukların risk altında oldığuna dikkat çekti

Cenevre merkezli örgüt "Bu yeni verilerin işaret ettiği hastalık ve ölümlerin sayısının fazlalığının küresel toplum için acil bir harekete geçme çağrısı olması gerektiğini" kaydetti.

AP/SÖ,GY

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