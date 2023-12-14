Avrupa'da Hamas adına eylem hazırlığı şüphesiyle operasyon

Almanya, Hollanda ve Danimarka'da Hamas adına Yahudi kurumlarına saldırı planladığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin örgütün askeri kanadıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Farklı Avrupa ülkelerinden arka arkaya Hamas adına eylem hazırlığında olduğundan şüphelenilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon haberleri geldi. Almanya'da Federal Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de yakalanan üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Avrupa'daki Yahudi kurumlarına saldırı planladığı öne sürülüyor. Bu şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edien bir kişi de Hollanda'da yakalandı. Rotterdam kentinde gözaltına alının kişinin Hollanda vatandaşı olduğu, Almanya'daki şüphelilerden ikisinin ise Lübnan doğumlu olduğu, diğerinin ise Mısır vatandaşı olduğu açıklandı.

Savcılığın açıklamasına göre dört kişi hakkında da Hamas üyeliği ve örgütün askeri kanat liderleriyle yakın bağlara sahip olma şüphesi bulunuyor. Şüphelilerden birinin Lübnan'daki Hamas yöneticileri tarafından silah bulmakla görevlendirildiği, silahların Yahudi kurumlarına saldırılarda kullanılmak üzere Berlin'de hazır edilmesi planlandığı açıklandı.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann gözaltılarla ilgili yaptığı açıklamada "Hamas'ın İsrail halkına yönelik korkunç saldırılarının ardından ülkemizde de son haftalarda Yahudilere yönelik saldırılar arttı" dedi.

Buschmann, bu nedenle Almanya'daki Yahudilerin bir daha güvenlik endişesi yaşamaması için çabaladıklarını söyledi.

Avrupalı yetkililer, İsrail-Hamas savaşı nedeniyle radikalleşen İslamcı grupların saldırı riskinin arttığı uyarısında bulunuyor.

Danimarka'da operasyon

Danimarkalı yetkililer, gözaltıların "yurt dışı bağlantılı" ve "suç çeteleriyle" ilgili olduğunu söylemek dışında, bir terör eylemi hazırlığında olup olmadıklarına dair detay vermekten kaçındı. Yetkililer, şahısların ülkede yasaklı olan "göçmen çetesi" Loyal to Familia ile bağlantılı olabileceğine işaret etti.

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi'nin operasyonel başkanı Flemming Drejer, polisin Yahudi kurumlarına yönelik tehditlere odaklandığını kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Danimarka'da gözaltına alınan şüphelilerin Hamas adına hareket ettikleri bildirildi. Açıklamada, Danimarkalı yetkililerin bildirdiğinden farklı olarak "yedi kişinin" yakalandığı kaydedildi.

İsrail'den yapılan açıklamada "Hamas terör örgütü, ölümcül operasyonlarını Avrupa'ya yaymak ve böylece bu ülkelerin iç güvenliğine tehdit oluşturmak için durmaksızın ve kapsamlı bir şekilde çalışmaktadır" denildi.

AFP,Reuters,AP/GY,EC

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