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Fotoğraf: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance
EkonomiAvrupa

Avrupa'da gaz fiyatları savaş öncesi seviyeye geriledi

59 dakika önce

Avrupa'da doğal gazın megavatsaat fiyatı 72,75 euroya düştü. Bunda yoğun stokların ve kışın ılıman geçmesinin rolü olduğunu belirten uzmanlar, yine de tedbirin elden bırakılmaması uyarısı yaptı.

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Ukrayna savaşı öncesi seviyeye düştü. Avrupa'da doğal gaz piyasasının ölçüm göstergesi olan Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF'de doğal gaz toptan fiyatı Pazartesi günü öğleden önce megavatsaat başına 72,75 eurodan işlem gördü. Böylelikle doğal gaz fiyatlarında 21 Şubat 2022'den sonraki en düşük değer kaydedilmiş oldu.

Uzmanlar, bu gelişmede Avrupalı ülkelerin yaptığı yoğun gaz stoklarının ve ılıman geçen kış nedeniyle gaza talebin zayıflamasının rol oynadığına işaret ediyor.

Doğal gaz fiyatlarında yükselme eğilimi 2021 yılı sonbaharından itibaren başlamış ve Rusya'dan gaz sevkiyatının azalması ve Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla fiyatlarda büyük artış yaşanmıştı. Geçen yıl 7 Mart'ta megavatsaat başına 345 euro ile rekor kıran doğal gaz fiyatları, Ağustos ayında da 342 euro olarak kaydedilmişti.

Rusya'dan sevkiyat yüzde 55 azaldı

Rus doğal gaz devi Gazprom'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada geçen yıl AB ülkeleri ve İsviçre'ye satılan doğal gaz miktarının yüzde 55 oranında düştüğü bildirildi.

Paris merkezli Siyasi Bilimler Enstitüsünden enerji piyasaları uzmanı Thierry Bros, tahmini verilere göre Rusya'dan alınan doğal gaz miktarının 2021'deki 138 milyar metreküpten 2022'de 62 milyar metreküpe düştüğünü belirtti.

Uzmanlar, doğal gaz fiyatlarındaki düşüşte Avrupa ülkelerinin yaptığı yoğun stokların etkili olduğu görüşünde. Almanya'da depolardaki doluluk oranı yüzde 90'ı bulurken bu oran Fransa'da yüzde 84. Kış aylarının beklenmedik ölçüde ılıman geçmesi nedeniyle tüketimdeki düşüş de uzmanlara göre bir başka önemli etken.

Bros: Putin'in alacağı kararlara bağlı

AFP'ye konuşan enerji uzmanı Bros, bu tablo karşısında rehavete kapılınmaması uyarısı yaparak önümüzdeki aylardaki görünümün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alacağı kararlara bağlı olacağını dile getirdi. Bros, Putin'in doğal gaz vanalarını kısmaya devam edebileceğini ya da Avrupa'yı bölme umuduyla Almanya ve İtalya gibi bazı ülkelere gönderdiği doğal gaz miktarını artırabileceğini kaydetti.

Avrupa'nın 2023 kışında depoları yeniden doldurabilmek için Rusya'dan en az 30 milyar metreküplük doğal gaza ihtiyacı olduğu tahminini dile getiren Bros, bu gazın gönderilmemesi durumunda fiyatlarda yeniden artışın söz konusu olabileceğini söyledi.

Fransız Enerji Yoğunluklu Şirketler Birliği Başkanı Nicolas de Warren de fiyatların yeniden yükselmesi beklentisini dile getirdi. Ocak ayı sonunda bir soğuk hava dalgası yaşanması durumunda fiyatların yeniden artacağını belirten de Warren, dünya çapında sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) talebin yüksek olduğuna ve Asya'nın LNG için Avrupa'dan daha yüksek fiyatlar ödediğine işaret ederek Norveç, Katar, Nijerya ve ileride Irak gibi LNG ihraç eden ülkelerle uzun vadeli anlaşmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

AFP/BK,HT

 

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