 Avrupa′da Covid-19 vakaları beş haftadır artışta | DÜNYA | DW | 03.11.2021

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DÜNYA

Avrupa'da Covid-19 vakaları beş haftadır artışta

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre dünya üzerinde Avrupa Covid-19 vakalarının beş haftadır arttığı tek bölge. DSÖ zengin ülkelerin güçlendirici doz yapmasını eleştiriyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 vakalarının art arda beşinci hafta arttığı tek bölgenin Avrupa olduğunu bildirdi. BM'nin haftalık koronoavirüs raporuna göre Avrupa'da yeni vaka sayılar geçen hafta yüzde 6 artış kaydetti. Bir önceki hafta bu rakam yüzde 18'di. DSÖ dünyanın diğer bölgelerinde ise yeni vaka sayılarının düştüğünü ya da aynı oranda kaldığını ifade etti. Rapora göre Ortadoğu'da vaka sayıları geçen hafta yüzde 12, Güney Asya ve Afrika'da ise yüzde 9 gerileme kaydetti.

Dünya genelinde haftalık 3 milyon yeni vaka bildirilirken, Covid-19 kaynaklı ölümler yüzde 8 arttı. Bu konuda Güneydoğu Asya başı çekiyor. Burada Covid-19 kaynaklı ölümler  yüzde 50 artış gösterdi.

Avrupa başı çekiyor

Yeni vaka sayılarının en çok arttığı bölge ise Avrupa. 100 bin kişi başına 192 yeni vakanın tespit edildiği Avrupa'yı, 100 bin kişi başına 72 yeni vaka ile ABD takip ediyor.

Çekya, Polonya ve Doğu Avrupa'daki diğer ülkelerde son dönemlerde yeni vaka sayılarının arttığı bildirilirken, Avrupa'da vaka artışının büyük oranda İngiltere, Rusya , Türkiye ve Romanya'dan kaynaklandığı belirtildi.

Bazı bilim insanları Avrupa genelinde aşılara karşı bağışıklığın azalmasıyla kış aylarında daha fazla insanın Covid-19'a yakalanabileceğinden endişe ediyor. DSÖ zengin ülkelerin güçlendirici aşı planlarını hayata geçirmesini eleştiriyor ve yoksul ülkelerin çoğunda insanların henüz tek doz bile aşılanamadığına dikkat çekiyor. BM'ye göre geçen hafta zengin ülkelerde günde bir milyon güçlendirici doz aşı yapıldı. Bu rakam yoksul ülkelerde yapılan aşı miktarından üç kat fazla.

Südafrika Coronavirus Pandemie

Baskın varyant Delta

DSÖ daha kolay yayılan Delta varyantının dünya çapında baskın olmaya devam ettiğini ifade etti. Uluslararası bir veri tabanına göre Covid-19 örneklerinin yüzde 99'undan fazlasını Delta varyantı oluşturuyor. Delta'nın Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde yavaş yayıldığı, Mu başta olmak üzere diğer varyantların vakaların büyük kısmını oluşturduğu belirtiliyor.

AP/ HT,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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