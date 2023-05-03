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Über 1000 Beamte im Einsatz: Schlag gegen 'Ndrangheta in Deutschland
Fotoğraf: Alex Talash/dpa/picture alliance
SuçAvrupa

Avrupa'da büyük mafya operasyonu

1 saat önce

Dünyanın en büyük organize suç örgütlerinden Ndrangheta'ya yönelik altı Avrupa ülkesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubu yakalandı.

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İtalyan organize suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 6 Avrupa ülkesinde Çarşamba günü düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda örgüt mensubu gözaltına alındı. Salt Almanya'da yakalanan örgüt mensubunun 100 civarında olduğu belirtiliyor.

Europol ve Avrupa'da suç soruşturmalarında adli işbirliğini koordine eden Eurojust tarafından yürütülen koordineli bir soruşturmanın parçası olan operasyonlar İtalya, Almanya, Belçika, Fransa, Portekiz ve İspanya'da gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük mafya yapılanması olarak kabul edilen Ndrangheta hakkında kara para aklama, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları yapılıyor.

İtalya ve Belçika makamları söz konusu suç örgütünün Ekim 2019 ile Ocak 2022 arasında 25 ton kokain kaçırdığını, ayrıca İtalya'da kısmi özerk bölge Kalabria'dan Belçika'ya 22 milyon eurodan fazla para aktardığını ileri sürüyor.

Operasyonlar sırasında Almanya'da bazı evlere baskın düzenlendi.
Operasyonlar sırasında Almanya'da bazı evlere baskın düzenlendi.Fotoğraf: Alex Talash/dpa/picture alliance

Almanya'da beş eyalette operasyon

Bavyera eyalet polisi baskınların, "Eureka Operasyonu" olarak adlandırılan ve üç yılı aşkın süredir devam eden bir soruşturma neticesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Alman güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada operasyonlar kapsamında Bavyera eyaletinde dört, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 15 ve Rheinland Pfalz eyaletinde 10 kişinin yakalandığı, ev ve ofisler de dahil olmak üzere onlarca mekanda yapılan aramalarda ise delil niteliği taşıyabilecek çok sayıda belgenin ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlara çok sayıda polis katıldı
Operasyonlara çok sayıda polis katıldıFotoğraf: Alex Talash/dpa/picture alliance

Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken ve Münih savcılıkları ile Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saar eyaletleri asayiş soruşturma büroları tarafından yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bavyera'da 130'u aşkın özel tim mensubu 10 mülkte arama yaptı. Aramalarda AB tarafından haklarında tutuklama kararı çıkarılmış dört kişi yakalandı. Kuzey Ren-Vestfalya'da 500 civarında polisin katıldığı operasyonlarda toplam 51 mülkte (ev, apartman, ofis ve iş yerleri) arama yapıldı. Aramalar sonucunda 15 kişi yakalandı. Rheinland-Pfalz'da da yaklaşık 500 polisin katıldığı baskınlarda 50 arama emri uygulandı, 10 kişi tutuklandı. Polislere federal hükümetin ve diğer eyaletlerin özel birimlerinin yanı sıra gümrük ve vergi soruşturma birimleri de destek verdi.

Açıklamada aranan bazı şüphelilerin İtalya ve diğer ülkelerde yakalandığı belirtildi.

AFP,Reuters,dpa/TY,HT

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