Avrupa'da artan enerji fiyatları endişe yaratıyor

Enerji piyasalarındaki fiyat artışı Avrupa'da endişeyle karşılanıyor. Fransa kış aylarında doğal gaz ve elektrik fiyatları için tavan belirlerken, Avrupa Birliği (AB) liderler 21-22 Ekim tarihlerinde yapılacak zirvede enerji fiyatlarını ele almaya hazırlanıyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sözcüsü, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle konunun zirve gündemine dahil edildiğini belirtti. Aralarında İspanya'nın da olduğu bazı AB ülkeleri, fiyatlardaki artışın önünü kesmek için AB düzeyinde bir tutum izlenmesi gerektiğini savunuyor.

"Fiyatlar tarihi zirvede"

Doğal gaz fiyatların son aylarda hızlı bir yükseliş kaydederken, Almanya'ya gaz ithal eden en büyük şirketlerden Uniper'in CEO'su Klaus-Dieter Maubach "Fiyatlarda tarihi zirveye" ulaşıldığını söyledi.

Maubach'ın Düsseldorf'ta gazetecilere yaptığı açıklamaya göre toptan enerji piyasasında gelecek yıl birinci çeyrek teslimatlı bir megavat gazın fiyatı 90 euroyu aştı. Geçen yıl ise aynı miktarda gazın fiyatı 10 euronun altındaydı. Maubach, elektrik fiyatlarında da benzer bir durumun söz konusu olduğunu sözlerine ekledi.

Maubach, dünya enerji piyasalarında artan talep nedeniyle fiyatların bir süre daha yüksek düzeylerde seyretmesinin beklendiğini kaydetti.

Fiyatlar neden artıyor?

Uniper'in CEO'su Maubach doğal gaz fiyatlarının "gazın kış aylarında talebi karşılamayacağı endişesiyle" yükseldiğine dikkat çekti. Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hattı projesi Kuzey Akım 2'nin ortaklarından olan Uniper'in CEO'su Maubach, Rus enerji devi Gazprom'un fiyatları yükselttiği iddiasına ise katılmadığını dile getirdi. Maubach "Ruslar son 50 yıldır olduğu gibi güvenilir bir şekilde teslim ediyor" dedi.

Fiyatlar haneler için de artıyor

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi verilerine göre hane halkı elektrik ve doğal gaz masrafları 2021'in ilk yarısında bir önceki yılın ikinci yarısında göre yüzde 4,7 yükseldi.

Fiyatlardaki artışın ana nedeninin enerjideki katma değer vergisi (KDV) oranının yılın başında yüzde 19'a yükseltilmesi olduğu belirtiliyor. Korona krizi sırasında hükümet tüketimi arttırmak için KDV oranını yüzde 16'ya indirmişti. Doğal gaz fiyatlarında yılın başında konulan emisyon ücretinin de fiyatların artmasına neden olduğu belirtiliyor. Bunun akabinde 2020 yılı ilk yarısına göre ortalama fiyat yükselmiş oldu.

Ancak gaz tedarikçileri de kış sezonu başlamadan fiyatların ortalama yüzde 11,5 artırdığını açıkladı. Bu da 20 bin kilovat saat gaz tüketen bir hanenin yılda 172 euro daha fazla fatura bedeli ödemesi anlamına geliyor.

Enerji fiyatları enflasyonu körüklüyor

Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle enflasyon oranı da yaklaşık 28 yıldır ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıktı. Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) açıkladığı öncül veriler, tüketici fiyatlarının Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdiğini ortaya koydu. AB düzleminde de Euro Bölgesi enflasyonu 2008 yılından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Fransa ise gaz fiyatlarına tavan uygulaması getirdi. Buna göre tedarikçiler Nisan ayına kadar Ekim fiyatlarının üzerine çıkamayacak. Yıl sonuna kadar elektrik fiyatlarında bir artışa gitmek de mümkün olmayacak. Yeni yılda ise en fazla yüzde 4 oranında artış yapılabilecek.

dpa, AFP / SSB, JD

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